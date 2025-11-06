ATP Finals, sorteggio favorevole per Sinner: Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Auger-Aliassime

Tutte le auto di Jannik Sinner
Il 24enne di Sesto Pusteria dovrà attendere l'ATP 250 di Atene per scoprire se vivrà un derby con il giovane toscano
Jannik Sinner vuole chiudere il 2025 nel migliore dei modi e per farlo è pronto a prendersi le ATP Finals. Il torneo, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, vedrà il 24enne di Sesto Pusteria difendere innanzitutto il titolo conquistato lo scorso anno per sperare di concludere il 2025 al numero 1 al mondo.
Per farlo l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi dovrà affrontare nel girone "Bjorn Borg" Alexander Zverev, Ben Shelton e uno fra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime che sono stati inseriti nel girone iniziale. Un sorteggio favorevole per l'azzurro che potrebbe trovare Carlos Alcaraz già in semifinale, chiamato a sfidare nel gruppo "Jimmy Connors" Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Qualora uno dei due dovesse vincere il proprio raggruppamento e l'altro arrivare secondo, i due si affronterebbero già al secondo turno anticipando di fatto una finale già scritta.
Ancora attesa per Lorenzo Musetti che potrebbe inserire il proprio nome qualora dovesse vincere l'ATP 250 di Atene. Il 23enne toscano potrebbe superare così il canadese Felix Auger-Aliassime nell'ATP Race, altrimenti giungerebbe a Torino come prima riserva. Un ulteriore chance per il carrarino potrebbe arrivare da Novak Djokovic che potrebbe rinunciare alle ATP Finals lasciando così il posto a Musetti.
In doppio Andrea Vavassori e Simone Bolelli prenderanno parte al girone "Peter Fleming" con lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Putz e gli inglesi Julian Cash e Llody Glaspool.
