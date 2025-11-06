ATP Finals, sorteggio favorevole per Sinner: Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Auger-Aliassime

Per farlo l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi dovrà affrontare nel girone "Bjorn Borg" Alexander Zverev, Ben Shelton e uno fra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime che sono stati inseriti nel girone iniziale. Un sorteggio favorevole per l'azzurro che potrebbe trovare Carlos Alcaraz già in semifinale, chiamato a sfidare nel gruppo "Jimmy Connors" Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Qualora uno dei due dovesse vincere il proprio raggruppamento e l'altro arrivare secondo, i due si affronterebbero già al secondo turno anticipando di fatto una finale già scritta.