Rugby: le Zebre Parma puntano alla certificazione "green"e inclusiva

Per l'occasione, il match day è stato aperto dal torneo di rugby integrato "All Stars", che ha coinvolto circa 100 atleti diversamente abili, provenienti da diversi club italiani. Il progetto di certificazione è stato illustrato da Piermaria Saccani, consigliere cda Zebre Parma, George Biagi, direttore sportivo e operativo del club, e Simona Gullace, head of food product management Rina.