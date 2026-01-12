Un video di Vazquez accende i tifosi del Palermo nel mese del calciomercato

È bastato un video di 30 secondi per riaccendere la nostalgia dei tifosi rosanero. Franco Vazquez, ex fantasista del Palermo e oggi alla Cremonese in serie A, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con una raccolta di alcune delle sue migliori giocate in maglia rosanero, scatenando l'entusiasmo del popolo dei tifosi. Il post ha immediatamente alimentato le speranze di un possibile ritorno in Sicilia, anche alla luce del fatto che Vazquez è in scadenza di contratto a giugno 2026 con la Cremonese e che gennaio è il mese del mercato di riparazione. Al momento, però, non risultano conferme su un reale interesse del Palermo per il giocatore.