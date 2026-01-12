Logo SportMediaset

Mercato

Un video di Vazquez accende i tifosi del Palermo nel mese del calciomercato

12 Gen 2026 - 14:26

È bastato un video di 30 secondi per riaccendere la nostalgia dei tifosi rosanero. Franco Vazquez, ex fantasista del Palermo e oggi alla Cremonese in serie A, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con una raccolta di alcune delle sue migliori giocate in maglia rosanero, scatenando l'entusiasmo del popolo dei tifosi. Il post ha immediatamente alimentato le speranze di un possibile ritorno in Sicilia, anche alla luce del fatto che Vazquez è in scadenza di contratto a giugno 2026 con la Cremonese e che gennaio è il mese del mercato di riparazione. Al momento, però, non risultano conferme su un reale interesse del Palermo per il giocatore. 

Vazquez, 37 anni il 22 febbraio, non sembra infatti rientrare nel profilo delle operazioni di mercato solitamente condotte dal Palermo targato City Football Group, orientato su investimenti più giovani e prospettici. Tuttavia, il richiamo emotivo del "Mudo", grande protagonista a Palermo dal 2013 al 2016 (109 presenze e 22 reti tra Serie B e Serie A), continua a far sognare i tifosi rosanero.

