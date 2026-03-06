Torino, D'Aversa: "Dovevamo essere più cattivi. Meritiamo un'altra classifica"
© Getty Images
L'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, analizza così la sconfitta 2-1 contro il Napoli: "Nel primo tempo, al Napoli abbiamo concesso il gol e solo un'altra occasione. La squadra non ha mai mollato, abbiamo avuto una chance clamorosa anche prima del gol di Casadei. Qualche recriminazione c'è perché potevamo uscire imbattuti, la differenza la fa sempre la cattiveria con cui si attacca la porta e con cui si difende".
In generale, sulla stagione dei granata: "Sto battendo molto sul tasto di andare in campo con coraggio. Oggi, contro la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto, i ragazzi hanno cercato di fare la partita. Il risultato è sempre conseguenza di come girano gli episodi, dobbiamo fare di più per indirizzarli. Il potenziale di questa squadra non è da ultime posizioni di classifica e stiamo provando a risalire".