Torino, D'Aversa: "Dovevamo essere più cattivi. Meritiamo un'altra classifica"

L'allenatore del Torino, Roberto D'Aversa, analizza così la sconfitta 2-1 contro il Napoli: "Nel primo tempo, al Napoli abbiamo concesso il gol e solo un'altra occasione. La squadra non ha mai mollato, abbiamo avuto una chance clamorosa anche prima del gol di Casadei. Qualche recriminazione c'è perché potevamo uscire imbattuti, la differenza la fa sempre la cattiveria con cui si attacca la porta e con cui si difende".