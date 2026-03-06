Conte: "Partita dominata, De Bruyne e Anguissa ci sono mancati tanto"

Dopo tanta attesa, rientrati anche De Bruyne e Anguissa nella ripresa: "Sembra che non se ne siano mai andati, ma non li abbiamo avuti per un lungo periodo. Siamo stati per tantissimi mesi senza loro, Lukaku, Neres e altri. Ma non abbiamo mai cercato l'alibi delle assenze, abbiamo vinto una Supercoppa e siamo sempre rimasti nelle zone alte della classifica. Speriamo di recuperare quanto prima anche McTominay, potrebbe allenarsi con noi la prossima settimana. De Bruyne è rientrato in discrete condizioni fisiche, ha dato tanta disponibilità".