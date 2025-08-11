Pietrangeli non si arrende agli anni che passano: "Ho sconfitto il cancro, ma non la vecchiaia. Vorrei un giorno senza dolore"

Benché l'età sia un nemico difficile da superare, Pietrangeli sa di poter avere il sostegno degli amici più cari e un estimatore di livello come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Sono stanco. Stanco. Sono stanco di essere stanco. Il mio futuro tra quindici giorni? Sarà uguale a oggi, non cambia niente. Non voglio fare il drammatico, ma aspetto… e mi sa che se piove non rimandiamo - ha aggiunto l'ex tennista romano -. Un episodio simpatico, in questo triste periodo? È stata una telefonata. Mi squilla il telefono, ma io in quel momento avevo una crisi di tosse. Alla fine rispondo, ma tossivo e non capivo bene le parole dell'interlocutore. Così continuavo a dire: 'ma chi sei? Chi sei?'. Perché dall'altra parte del telefono c'era una vocina gentile che quasi sussurrava. E alla fine ho sentito: 'Sono Sergio Mattarella…'. Che figuraccia, non ho smesso di scusarmi poi con la sua segretaria".