Musetti vede le Finals: cosa manca per avere due italiani a Torino

L'italiano in vantaggio sul canadese per l'ultimo posto valido per il torneo tra i migliori 8 al mondo: decisive le prossime settimane
Lorenzi Musetti intravede il traguardo: sono infatti sempre meno i punti che dividono il carrarino dal pass per le Atp Finals di Torino dove raggiungerebbe Jannik Sinner, già sicuro della partecipazione. Prima di poter far esplodere questo tripudio azzurro nell'utlimo atto stagionale però manca ancora qualche piccolo passo. Musetti infatti a meno di un mese dal torneo che vede scontrarsi i migliori 8 al mondo e con ancora 2000 punti in palio ha 530 punti di vantaggio su quello che il suo avversario più accreditato nella "Race to Turin": Felix Auger Aliassime. Anche altri giocatori possono ancora credere alla qualificazione: da Ruud in 11esima posizione fino a Medvedev in 15esima. FAA e Musetti però hanno il loro destino in mano. L'obiettivo del tennista italiano da qui al 9 di novembre sarà proteggere questo cuscinetto di punti che oggi gli garantirebbe un posto alle Finals.
In mezzo però ci saranno da giocare diversi tornei, in particolare il 250 di Bruxelles, il 500 di Vienna (o quello di Basilea che si giocherà nella stessa settimana) e il 1000 di Parigi Bercy. Sia Musetti che Auger Aliassime prenderanno parte a tre tornei nelle prossime tre settimane per provare a raccimolare più punti possibili da qui alla seconda settimana di novembre. Non è da escludere però che entrambi i giocatori possano alla fine staccare il pass per le Finals.
Al momento la classifica nelle prime sette posizioni vede Carlos Alcaraz al comando, seguito da Sinner (entrambi già sicuri della loro partecipazione), Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur. Di questi giocatori però almeno due sono in dubbio. Si tratta di Novak Djokovic, che a Shanghai ha detto che giocherà la settimana prima delle Finals ad Atene nel torneo che gli è appena stato dedicato, e Ben Shelton alle prese con un problema alla spalla. Con il forfait di almeno uno dei due sia FAA che il carrarino potrebbero arrivare a Torino. Per gli altri inseguitori (Ruud, Rune e Medvedev) tanto passerà dalla prossima settimana e dai risultati che riusciranno ad ottnere tra Almaty e Stoccolma, entrambi tornei 250. Musetti però, da ottavo in classifica, ha il suo destino sulla racchetta.