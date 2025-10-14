Sassuolo, Pinamonti: "Dovevamo trovare la chimica giusta"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti ha fatto il punto sull'inizio stagione e sugli obiettivi del Sassuolo. Queste le parole dell'attaccante neroverde: "Nella testa mia e di tutto il gruppo c'è l'obiettivo di rimanere in Serie A. Inizio faticoso? Dovevamo trovare la chimica giusta. In squadra ci sono tanti giocatori nuovi, è normale che ci fosse bisogno di tempo per ingranare, comprendere le richieste dello staff tecnico e andare tutti dalla stessa parte. Ultimamente abbiamo cambiato ritmo e penso si sia visto".