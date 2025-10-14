Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Pinamonti: "Dovevamo trovare la chimica giusta"

14 Ott 2025 - 12:20
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti ha fatto il punto sull'inizio stagione e sugli obiettivi del Sassuolo. Queste le parole dell'attaccante neroverde: "Nella testa mia e di tutto il gruppo c'è l'obiettivo di rimanere in Serie A. Inizio faticoso? Dovevamo trovare la chimica giusta. In squadra ci sono tanti giocatori nuovi, è normale che ci fosse bisogno di tempo per ingranare, comprendere le richieste dello staff tecnico e andare tutti dalla stessa parte. Ultimamente abbiamo cambiato ritmo e penso si sia visto". 

Ultimi video

00:54
MCH RIENTRO AZZURRI IN ALBERGO 14/10 MCH

Gli Azzurri arrivano in hotel e un tifoso urla: "11mila Gattuso oggi allo stadio"

01:07
Ancelotti vuole tutto

Ancelotti vuole tutto

01:28
Mondiale, le qualificate

Mondiale, le qualificate

01:27
La favola di Capoverde

La favola di Capoverde

01:37
Mancini e l'Azzurro

Mancini e l'Azzurro

01:30
Juve mazzata Bremer

Juve mazzata Bremer

01:32
Chivu sfida Gasperini

Chivu sfida Gasperini

01:39
Milan, eccoti Leao

Milan, eccoti Leao

01:51
Una Thu:La da ritrovare

Una Thu:La da ritrovare

01:26
De Bruyne non sbaglia

De Bruyne non sbaglia

03:10
Serie A, sabato in campo

Serie A, sabato in campo

02:06
Israele, vigilia blindata

Israele, vigilia blindata

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:57
Stasera Italia-Israele

Stasera Italia-Israele

01:25
U21 non vuole sbagliare

U21 non vuole sbagliare

00:54
MCH RIENTRO AZZURRI IN ALBERGO 14/10 MCH

Gli Azzurri arrivano in hotel e un tifoso urla: "11mila Gattuso oggi allo stadio"

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:00
Inter, Zanetti vicepresidente della Commissione per la Responsabilità Sociale FIFA
13:05
Italia U21, Pafundi lascia il ritiro: salta il match con l'Armenia
12:46
Milan-Como, i tifosi lariani non ci stanno: "Giocare in Australia è la fotografia del sistema marcio"
12:38
Barcellona, si ferma Lewandowski: strappo al bicipite femorale
12:20
Sassuolo, Pinamonti: "Dovevamo trovare la chimica giusta"