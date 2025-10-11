Tennis, Paolini ko dopo l'impresa contro Swiatek: in finale a Wuhan va Gauff

© Getty Images
L'americana si impone con un netto 6-4, 6-3: l'azzurra out nonostante cinque break di fila
Si chiude in semifinale l'avventura a Wuhan di Jasmine Paolini. L'azzurra, protagonista di un'impresa nei quarti contro Iga Swiatek, cede in due set all'americana Coco Gauff, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 22 minuti di gioco e al termine di un match dove arrivano addirittura undici break consecutivi. La statunitense, adesso, sfiderà una tra la numero uno al Mondo Aryna Sabalenka e la connazionale Jessica Pegula.
Neanche il tempo di gioire per la prima vittoria contro Iga Swiatek che Jasmine Paolini vede infrangersi il sogno di una finale nel Wta 1000 di Wuhan: a giocarsi il titolo sarà Coco Gauff, che supera l'italiana in una partita che tutto è meno che uno spot per il servizio. Basti pensare che, dal 3-2 nel primo set in favore della statunitense al 6-4, 6-3 che chiude la partita, arrivano ben dodici break, di cui undici consecutivi. Una giornata in battuta disastrosa per la finalista di Wimbledon, che serve 9 volte perdendo per ben 7 volte, tutte di fila.
Non che l'americana faccia poi tanto meglio, nonostante la qualificazione, visto che incassa cinque contro-break: prima sul 4-2 e sul 5-3 del primo set, poi sullo 0-0, sull'1-1 e sul 2-2 nel corso del secondo. Alla fine la spunta comunque la numero 3 della classifica Wta, che sale sul 40-0 al momento di mandare in archivio l'incontro. Paolini può soltanto rimandare il verdetto annullando i primi due match point, poi deve arrendersi: dopo un'ora e 22 minuti di gioco, ecco il 6-4, 6-3 che permette a Gauff di volare in finale. Se sarà Derby americano dipenderà dal match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula: altrimenti, Coco sfiderà la numero uno al Mondo.