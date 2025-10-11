Tennis, Paolini ko dopo l'impresa contro Swiatek: in finale a Wuhan va Gauff

Non che l'americana faccia poi tanto meglio, nonostante la qualificazione, visto che incassa cinque contro-break: prima sul 4-2 e sul 5-3 del primo set, poi sullo 0-0, sull'1-1 e sul 2-2 nel corso del secondo. Alla fine la spunta comunque la numero 3 della classifica Wta, che sale sul 40-0 al momento di mandare in archivio l'incontro. Paolini può soltanto rimandare il verdetto annullando i primi due match point, poi deve arrendersi: dopo un'ora e 22 minuti di gioco, ecco il 6-4, 6-3 che permette a Gauff di volare in finale. Se sarà Derby americano dipenderà dal match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula: altrimenti, Coco sfiderà la numero uno al Mondo.