Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, Paolini ko dopo l'impresa contro Swiatek: in finale a Wuhan va Gauff

L'americana si impone con un netto 6-4, 6-3: l'azzurra out nonostante cinque break di fila

11 Ott 2025 - 12:50
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Si chiude in semifinale l'avventura a Wuhan di Jasmine Paolini. L'azzurra, protagonista di un'impresa nei quarti contro Iga Swiatek, cede in due set all'americana Coco Gauff, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 22 minuti di gioco e al termine di un match dove arrivano addirittura undici break consecutivi. La statunitense, adesso, sfiderà una tra la numero uno al Mondo Aryna Sabalenka e la connazionale Jessica Pegula.

Neanche il tempo di gioire per la prima vittoria contro Iga Swiatek che Jasmine Paolini vede infrangersi il sogno di una finale nel Wta 1000 di Wuhan: a giocarsi il titolo sarà Coco Gauff, che supera l'italiana in una partita che tutto è meno che uno spot per il servizio. Basti pensare che, dal 3-2 nel primo set in favore della statunitense al 6-4, 6-3 che chiude la partita, arrivano ben dodici break, di cui undici consecutivi. Una giornata in battuta disastrosa per la finalista di Wimbledon, che serve 9 volte perdendo per ben 7 volte, tutte di fila.

Leggi anche

Federer riprende la racchetta in mano e torna in campo a Shanghai per solidarietà

Non che l'americana faccia poi tanto meglio, nonostante la qualificazione, visto che incassa cinque contro-break: prima sul 4-2 e sul 5-3 del primo set, poi sullo 0-0, sull'1-1 e sul 2-2 nel corso del secondo. Alla fine la spunta comunque la numero 3 della classifica Wta, che sale sul 40-0 al momento di mandare in archivio l'incontro. Paolini può soltanto rimandare il verdetto annullando i primi due match point, poi deve arrendersi: dopo un'ora e 22 minuti di gioco, ecco il 6-4, 6-3 che permette a Gauff di volare in finale. Se sarà Derby americano dipenderà dal match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula: altrimenti, Coco sfiderà la numero uno al Mondo.

tennis
paolini
wuhan
gauff

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

WTA 1000 di Wuhan, Paolini sconfigge Swiatek e va in semifinale

Musetti fuori da Shanghai contro Auger-Aliassime, il canadese si rifà sotto per le Finals

Corsa alle Finals: testa a testa Musetti Auger Aliassime per un posto a Torino

"Million Dollar 1 Point Slam": dopo Alcaraz, anche Sinner pensa all'iscrizione

Djokovic sta ancora male ma vince: vomita, quasi sviene e alla fine batte Munar

Caso Clostebol, Moorhouse risponde sul ritorno di Ferrara: "Nessun restrizione per il rientro nello staff di Sinner"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:22
Milano-Cortina, Compagnoni: "Sarà di sicuro volano per il futuro"
Roberto Mancini: senza squadra, dopo la suggestione Sampdoria al momento non sembra entrare nel risiko di allenatore della Serie A 2025/26
14:18
Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"
Extreme H
Extreme H in Arabia Saudita
14:10
Tennis, Vacherot: "Devo darmi un pizzicotto, è proprio vero?"
Edizione ore 13.05 dell'11 ottobre
13:48
Edizione ore 13.05 dell'11 ottobre