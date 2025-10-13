Sinner sbarca in Arabia Saudita per il Six Kings Slam: l'azzurro prepara il riscatto contro Tsitsipas

Il fuoriclasse altoatesino è reduce dai crampi che lo hanno costretto a fermarsi al terzo turno nel Masters 1000 cinese, tuttavia è apparso rilassato, come se i problemi fisici siano già acqua passata. Chiaramente servirà cautela, ma la possibilità di mettersi in tasca sei milioni di dollari ha ingolosito Sinner che esordirà ai quarti di finale alle 18.30 di mercoledì 15 ottobre. Il primo avversario sarà Stefanos Tsitsipas, reduce da un periodo buio.