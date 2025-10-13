Logo SportMediaset
Tennis
TENNIS

Sinner sbarca in Arabia Saudita per il Six Kings Slam: l'azzurro prepara il riscatto contro Tsitsipas

Il fuoriclasse altoatesino torna in campo dopo i crampi di Shanghai puntando a ribaltare l'ultimo precedente con il greco

di Marco Cangelli
13 Ott 2025 - 11:25

Jannik Sinner sbarca a Riad dopo la pausa post-Shanghai e lo fa da vero re. Il 24enne di Sesto Pusteria è stato accolto all'aeroporto da decine di fan a caccia di autografi e foto in vista del Six Kings Slam, il ricco torneo d'esibizione che vedrà sei big del tennis mondiale affrontarsi per conquistare un bottino da capogiro.

Il fuoriclasse altoatesino è reduce dai crampi che lo hanno costretto a fermarsi al terzo turno nel Masters 1000 cinese, tuttavia è apparso rilassato, come se i problemi fisici siano già acqua passata. Chiaramente servirà cautela, ma la possibilità di mettersi in tasca sei milioni di dollari ha ingolosito Sinner che esordirà ai quarti di finale alle 18.30 di mercoledì 15 ottobre. Il primo avversario sarà Stefanos Tsitsipas, reduce da un periodo buio.

Il greco è scivolato infatti al numero 24 della classifica mondiale dopo essere stato escluso al secondo turno agli US Open e aver subito una pesante sconfitta a opera di Joao Fonseca in Coppa Davis. Cicatrici che potrebbero spingere Tsitsipas a dare il meglio di sé contro il numero 2 del ranking ATP, complice anche i precedenti che vedono l'ateniese avanti con sei vittorie contro le tre dell'azzurro.

L'ultimo incontro risale al 2024 quando Tsitsipas uscì vincitore dalla semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo complice anche un problema fisico che aveva rallentato Sinner. Guardando però gli incontri svolti in un campo indoor, l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi si è sempre dimostrato implacabile a conferma che anche a Riad partirà come favorito. 

sinner
tsitsipas
six kings slam

