Tennis
tennis

Tennis, Djokovic sconfitto da Valcherot ma quanti guai fisici

Clamoroso ko del serbo che però ha dovuto fronteggiare diversi problemi, soprattutto al gluteo

11 Ott 2025 - 15:02
14 foto

Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. E lo fa battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, quattro volte vincitore del Masters 1000 cinese e all'80.ma semifinale in un Masters della carriera. 6-3, 6-4 i parziali per il 24enne monegasco, che ha sfruttato anche i tanti problemi fisici del serbo, non ultimo un guaio muscolare al gluteo. Vacherot, 204 del ranking, monegasco di passaporto, è il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la finale in un 1000. 

djokovic
shanghai
infortunio

