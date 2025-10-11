Tennis, Djokovic sconfitto da Valcherot ma quanti guai fisici

Clamoroso a Shanghai, dove Valentin Vacherot, numero 204 del mondo e partito come alternate delle qualificazioni, vola in finale. E lo fa battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, quattro volte vincitore del Masters 1000 cinese e all'80.ma semifinale in un Masters della carriera. 6-3, 6-4 i parziali per il 24enne monegasco, che ha sfruttato anche i tanti problemi fisici del serbo, non ultimo un guaio muscolare al gluteo. Vacherot, 204 del ranking, monegasco di passaporto, è il giocatore con la classifica più bassa a raggiungere la finale in un 1000.