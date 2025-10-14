Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

© Foto da web
A soli 51 anni scompare una delle leggende della kickboxing, 4 volte campione del mondo. La nota showgirl: "Scrivere eri è insopportabile"
Lutto nel mondo dello sport, è scomparso a soli 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing che si è arreso dopo aver lottato con coraggio e dignità a una grave malattia diagnosticata nel 2015. Valente, figura iconica degli sport da combattimento italiani, da atleta ha vinto anche numerosi titoli italiani tra kickboxing, savate e full contact e poi ha avuto il grande merito di portare la kickboxing fuori dai palazzetti e a Pieve Emanule ha fondato la palestra Kick & Punch, punto di riferimento nazionale per la formazione di atleti e per la promozione di eventi internazionali legati agli sport da combattimento, riuscendo a coinvolgere persone comuni e personaggi pubblici grazie al suo carisma.
Nel 2024 è stato premiato con la Palma di bronzo al merito tecnico del CONI per il suo ruolo di allenatore e l’impegno nella diffusione degli sport da combattimento e da tecnico si è dedicato con la stessa passione a campioni e persone comuni, calciatori, vip, personaggi del mondo dello spettacolo e ragazzi con disabilità: da Vieri a Maldini fino al giovane Camarda, passando per il comico Andrea Pucci ed Elisabetta Canalis, che con il suo aiuto è arrivata anche a combattere due volte sul ring.
Chiunque lo conocesse oggi lo ricorda con grande rispetto e commozione e anche l'ex velina lo ha salutato sui propri social con un messaggio toccante: "Questa è dura amico mio - ha esordito Canalis su Instagram, pubblicando un video nel quale si vedono Angelo Valente e la figlia di lei, Skyler, sul ring - Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile". Nel messaggio la shoegirl ha voluto anche ringraziare l'amico e allenatore per averla sostenuta nella sua scelta e per averla aiutata nei momenti difficili: "Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo Angelo".