Il dolore di Nicola Pietrangeli dopo la morte del figlio Giorgio: "Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario"

Nei giorni in cui Jannik Sinner prova a conquistare un posto in finale di Wimbledon, Pietrangeli ha confermato di non aver seguito lo Slam inglese anche perché il rapporto con il pubblico britannico non è mai stato idilliaco: "Non ho visto una sola partita. Non ho un bel ricordo degli ultimi anni da spettatore. Gli inglesi non mi hanno trattato bene. Non mi davano neppure la macchina per il trasporto. Prendevo il taxi. Avrei meritato più gentilezza".