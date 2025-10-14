Kyrgios attacca Murray: "Non so se considerarlo ancora un amico. Ritiro? Vorrei giocare ancora una volta gli Australian Open"

"È sempre stato un mio grande sostenitore. Una volta ha notato i segni sul mio corpo e mi ha chiesto cosa fossero. Cercava di consigliarmi, di aiutarmi. Ancora oggi gli sono molto grato per tutto ciò che ha fatto. Ora non so nemmeno se lo considererei ancora un amico, forse solo un collega. Prima eravamo molto più uniti. È stato una delle persone che mi ha sostenuto di più in quel periodo, ma ora non parliamo quasi più - ha spiegato Kyrgios in un'intervista al podcast ‘Unscripted‘ -. Volevo che fosse ospite in un episodio, ma si è mostrato troppo distaccato. Avrei voluto dirgli: ‘Fratello, trova un po’ di tempo'".