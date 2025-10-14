Come sta Michael Schumacher: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

Formula 1, nel 2000 il primo titolo di Schumacher con la Ferrari a Suzuka
© Getty Images
© Getty Images
Le informazioni di un giornalista francese regalano qualche nuova speranza sulle condizioni dell'ex pilota tedesco
Solo pochi giorni fa cadeva il 25esimo anniversario del suo primo mondiale con la Ferrari, e oggi emergono nuove informazioni sulle condizioni di Michael Schumacher. Sono per lo più indiscrezioni rilanciate da Stefan L'Hermitte, importante giornalista francese de l'Equipe, che ha provato a mettere assieme tutto ciò che ha potuto raccogliere negli ultimi tempi, proveniente in modo diretto - o indiretto - dalla famiglia dell'ex pilota tedesco, unica fonte affidabile di fronte alle tante fake news circolate da quel giorno di dicembre del 2013 quando Schumi incappò un brutto incidente sugli sci.
"Non sappiamo nulla di preciso - ha detto L'Hermitte in un'intervista radiofonica - non direi che sta andando bene ma forse sta andando un po' meglio, le uniche notizie arrivano dalla famiglia". Il giornalista si riferisce all'episodio del casco firmato dal sette volte campione del mondo di F1 per beneficenza: "Come è riuscito a firmarlo? Sua moglie gli ha tenuto la mano? Non c'è certezza ma è la prima volta che abbiamo un segnale positivo da lui, quasi un segno di vita".
Per quanto riguarda le condizioni fisiche, L'Hermitte non si sbilancia: "A quanto pare non parla ancora e non lo abbiamo visto camminare. Abbiamo a che fare con chi, forse, ha una piccola interazione con i familiari, anche se a priori non possiamo dire che stia bene".
© Getty Images
© Getty Images