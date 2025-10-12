Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, impresa compiuta: Vacherot batte il cugino Rinderkneche e vince il Masters di Shanghai

Il monegasco numero 204 al mondo si impone in 3 set: alla fine lungo abbraccio tra i due

12 Ott 2025 - 14:06
© Getty Images

© Getty Images

Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, avendo la meglio nella sfida col cugino, il francese Arthur Rinderknech, una prima volta assoluta nel circuito Atp. Il monegasco 26enne, proveniente dalle qualificazioni e n.204 al mondo, si è imposto in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, in poco più di due ore di gioco, concluse con un lungo abbraccio tra i due. Grazie al successo odierno, Vacherot fa un balzo nel ranking e domani, con la pubblicazione della nuova classifica, entrerà nella top 40. 

Vacherot completa così una vera e propria impresa, diventando il campione di un Masters 1000 con il ranking più basso (n. 204) nella storia dei tornei di questo livello. Una vittoria che garantisce al monegasco un assegno da 1,1 milioni di dollari (il doppio del suo career prize money pre Shanghai), e l'ingresso in top 40 con un balzo di 164 posizioni rispetto all'inizio del torneo. Vacherot, inoltre, diventa il primo monegasco di sempre a vincere un torneo Atp nell'Era Open, il terzo campione Masters 1000 proveniente dalle qualificazioni dopo Carretero ad Amburgo 1996 e Portas ad Amburgo 2001.

"OGGI HA VINTO LA FAMIGLIA"
"Quel che è successo è pazzesco, irreale. Sono felicissimo di come ho giocato. Oggi avrebbero dovuto esserci due vincitori, ma nel tennis non è possibile". Così Valentin Vacherot dopo la vittoria sul cugino Arthur Rinderknech nella finale del Masters 1000 di Shanghai. "È una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissima" ha detto ancora il primo monegasco a vincere un torneo Atp. Vacherot, 26 anni, ha anche ringraziato direttamente il 30enne cugino, i due sono figli di sorelle, per avergli aperto la strada del tennis, "se non fosse successo, non sarei qui oggi" e di fargli realizzare un sogno "che ora dividiamo insieme".

tennis
valentin vacherot
shanghai

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

L'infortunio, il massaggio e il saluto a Shanghai: Djokovic eliminato

A Shanghai è una questione di famiglia: il n° 204 Vacherot elimina Djokovic, finale col cugino Rinderknech

WTA 1000 di Wuhan, Paolini sconfigge Swiatek e va in semifinale

Paolini ko dopo l'impresa contro Swiatek: in finale a Wuhan va Gauff

"Million Dollar 1 Point Slam": dopo Alcaraz, anche Sinner pensa all'iscrizione

Federer riprende la racchetta in mano e torna in campo a Shanghai per solidarietà

Notizie del giorno
Vedi tutti
Yamal gioca col fratellino
14:20
Yamal gioca col fratellino
14:13
Nuoto, Paltrinieri: "Phelps il più forte di sempre"
14:06
Impresa compiuta: Vacherot batte il cugino Rinderkneche e vince il Masters di Shanghai
14:00
Benitez: "Potevo andare alla Juve, Napoli esperienza particolare"
Edizione ore 13.00 del 12 ottobre
13:57
Edizione ore 13.00 del 12 ottobre