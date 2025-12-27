Niente seconda per Nick e campo ridotto per Aryna: il regolamento speciale per la sfida Kyrgios-Sabalenka

Ormai ci siamo. Manca sempre meno alla Battaglia dei Sessi 2.0: dopo la storica vittoria di Bille Jean King su Bobby Rigss nel 1973, il 28 dicembre alle ore 17 italiane toccherà ad Aryna Sabalenka difendere il tennis femminile al cospetto di Nick Kyrgios. L'australiano e la bielorussa si affronteranno al meglio dei tre set, come accadde nel primo episodio della "Battle of Sexes", ma con un regolamento ad hoc: per equilibrare la sfida infatti non verranno adottate le regole canoniche che siamo abituati a vedere in una partita di tennis.