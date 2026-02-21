Tennis, Atp Doha, Alcaraz vince il torneo battendo Fils in 51'
© Getty Images
Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp 500 di Doha. Il numero 1 Atp ha battuto nettamente in finale il francese Arthur Fils in due set con il punteggio di 6-2 6-1 dopo solo 50' di gioco. Non c'è mai stata partita tra il numero 1 al mondo e il tennista francese, alla prima finale giocata dopo il lungo stop per infortunio alla schiena. Alcaraz è stato perfetto, imponendo un ritmo elevato che Fils non è mai riuscito a reggere, in una partita con 19 errori gratuiti contro soli 3 vincenti per il francese. Carlos ha giocato sempre in spinta e ha messo pressione all'avversario con colpi profondi e precisi, oltre a un servizio inscalfibile (il francese è arrivato soltanto due volte a 30 in risposta).
Secondo titolo in stagione per lo spagnolo, ancora imbattuto nel 2026, dopo la vittoria all'Australian Open. È il successo numero 26 in carriera per il 22enne, il primo a Doha. Alcaraz allunga così ulteriormente in classifica su Sinner, portandosi a oltre 3.000 punti di vantaggio. Per Alcaraz sono numeri impressionanti: 30esima vittoria consecutiva su cemento outdoor, con un record di 68 vittorie e 5 sconfitte da aprile 2025.