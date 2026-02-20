TENNIS

Sinner, una sconfitta che non brucia: "Periodo difficile, capita e non sono preoccupato"

Jannik archivia la sconfitta contro Mensik e rilancia: "L'obiettivo è il Roland Garros"

20 Feb 2026 - 08:42
© Getty Images

© Getty Images

Una sconfitta che brucia il giusto e che, parole sue, "non preoccupa". Jannik Sinner ammette il momento di difficoltà, ma archivia in fretta il ko contro Mensik a Doha e spiega: “Nel primo set lui ha servito molto bene, con quasi il 90% di prime in campo. Era difficile rispondere e nel terzo ho subito un duro break. Ho fatto un paio di errori di troppo, ma può succedere: sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere. Indian Wells sarà il prossimo appuntamento, ci focalizzeremo su quello dopo un paio di giorni di riposo. Abbiamo due settimane per lavorare, anche a livello fisico". 

E ancora: "Ho fatto forse due o tre scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere. Sono partito male nel terzo set, che forse era un po’ il momento chiave: lì ho fatto qualche errore. Ho preso quel break e dopo non ho servito benissimo. Mensik ha giocato un ottimo tie-break, forse avrei potuto giocare meglio il punto del 4-3, ma è facile parlare dopo la partita. Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare. Ci sono momenti attraverso cui devo passare e attraverso cui sono passati tutti i tennisti. Spero di rifarmi il più presto possibile”.

E per il futuro Jannik ha le idee chiarissime: “Uno dei miei più grandi obiettivi sarà il Roland Garros, ma quell’obiettivo è ancora lontano. Abbiamo visto che tutti i giocatori hanno faticato durante le loro carriere, poi questa non la chiamerei ancora fatica, ho solo perso un paio di partite. Devo anche ricordarmi di quel che ho fatto negli ultimi tre anni, in cui ho vinto davvero tante partite e ne ho perse poche. La fiducia per giocare un buon tennis c’è, è lì. Indian Wells solitamente è un torneo dove faccio un po’ fatica, vediamo che cosa succederà lì, mentre a Miami ho sempre giocato bene. Poi inizierà la stagione sulla terra. Sto cercando di aggiungere un paio di cose nuove, oggi non hanno funzionato bene come avrei voluto, ma non tutti i giorni sono uguali”.

jannik sinner
jakub mensik

Ultimi video

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

00:46
DICH VITALI SU INFORTUNIO MUSETTI DICH

Il dottor Vitali sull'infortunio di Musetti: "Troppe sollecitazioni, ora ci vuole riposo"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:52
MCH ALCARAZ MAGLIA LAKERS MCH

Alcaraz sfoggia il 23: allenamento con la maglia Lakers di LeBron

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

I più visti di Tennis

La corsa di Sinner a Doha si ferma ai quarti: passa il ceco Mensik in tre set

Sinner, missione compiuta: batte Popyrin in due set e vola ai quarti a Doha

Sinner, una sconfitta che non brucia: "Periodo difficile, capita e non sono preoccupato"

Sinner sconfitto da Mensik ai quarti a Doha: le FOTO

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Sinner torna in campo a Doha: esordio con Machac, con Mensik possibile quarto di finale

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:29
Tennis: Atp Rio de Janeiro, Berrettini ai quarti di finale
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Romario, che fisico a 60 anni!
11:16
Romario, che fisico a 60 anni!
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece
11:15
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece