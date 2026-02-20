Sinner, una sconfitta che non brucia: "Periodo difficile, capita e non sono preoccupato"

Una sconfitta che brucia il giusto e che, parole sue, "non preoccupa". Jannik Sinner ammette il momento di difficoltà, ma archivia in fretta il ko contro Mensik a Doha e spiega: “Nel primo set lui ha servito molto bene, con quasi il 90% di prime in campo. Era difficile rispondere e nel terzo ho subito un duro break. Ho fatto un paio di errori di troppo, ma può succedere: sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere. Indian Wells sarà il prossimo appuntamento, ci focalizzeremo su quello dopo un paio di giorni di riposo. Abbiamo due settimane per lavorare, anche a livello fisico".



E ancora: "Ho fatto forse due o tre scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere. Sono partito male nel terzo set, che forse era un po’ il momento chiave: lì ho fatto qualche errore. Ho preso quel break e dopo non ho servito benissimo. Mensik ha giocato un ottimo tie-break, forse avrei potuto giocare meglio il punto del 4-3, ma è facile parlare dopo la partita. Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare. Ci sono momenti attraverso cui devo passare e attraverso cui sono passati tutti i tennisti. Spero di rifarmi il più presto possibile”.



E per il futuro Jannik ha le idee chiarissime: “Uno dei miei più grandi obiettivi sarà il Roland Garros, ma quell’obiettivo è ancora lontano. Abbiamo visto che tutti i giocatori hanno faticato durante le loro carriere, poi questa non la chiamerei ancora fatica, ho solo perso un paio di partite. Devo anche ricordarmi di quel che ho fatto negli ultimi tre anni, in cui ho vinto davvero tante partite e ne ho perse poche. La fiducia per giocare un buon tennis c’è, è lì. Indian Wells solitamente è un torneo dove faccio un po’ fatica, vediamo che cosa succederà lì, mentre a Miami ho sempre giocato bene. Poi inizierà la stagione sulla terra. Sto cercando di aggiungere un paio di cose nuove, oggi non hanno funzionato bene come avrei voluto, ma non tutti i giorni sono uguali”.