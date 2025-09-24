Jannik Sinner lancia la sfida a Carlos Alcaraz: "Sto lavorando per essere un giocatore migliore"

A proposito di superfici, Sinner è tornato a parlare dello stop dopo gli US parlando anche della necessità di uscire da quella "comfort zone" che lo aveva trattenuto proprio in occasione della sfida persa contro Alcaraz: "Abbiamo cambiato alcuni dettagli, a oggi la percentuale di errori è ancora un po' troppo alta ma spero che anche questo andrà migliorando. È solo una questione di tempo, vediamo quanto ne servirà. Ancora non so dire quanto sarò in grado di metterli in pratica durante un match, cosa ben diversa rispetto a un allenamento, ma sono motivato. È bello lavorare su qualcosa di nuovo, cerchiamo sempre di spingerci avanti. Meglio fare un passo avanti che due indietro - ha concluso l'altoatesino parlando anche del nuovo fisioterapista Alejandro Resnicoff -. Ha molta esperienza, è sul circuito da 15 anni e ha già collaborato con diversi giocatori. Rispetta molto l'equilibrio che ha trovato nel team, non è venuto per stravolgere alcunché: se pensa che si possa migliorare qualcosa nel mio fisico è qui per aiutarci a farlo. Ma anche qui, ci vuole tempo".