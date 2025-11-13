Musetti contro l'incubo Alcaraz per continuare a sognare e aiutare Sinner

Ci sono elementi però che suggeriscono ottimismo: non solo perché Lorenzo potrà contare sulla spinta del pubblico di Torino, ma anche perché i due non si sono mai affrontati su campi in cemento indoor. In passato lo spagnolo, in queste condizioni, è sembrato meno imbattibile del solito. Una sensazione però in parte scacciata dal match vinto dal numero uno del mondo contro Taylor Fritz: Alacaraz ha lottato per quasi tre ore venendo a capo di una partita che soltanto un anno fa non avrebbe vinto. Anche Musetti a dire il vero non dà il meglio sul veloce, ma se metterà in campo il cuore mostrato con De Minaur nulla sarà precluso in partenza.