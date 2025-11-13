Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP FINALS

Musetti contro l'incubo Alcaraz per continuare a sognare e aiutare Sinner

Lo spagnolo avanti 6-1 nei precedenti contro il carrarino. Anche Jannik spera nell'impresa per soffiare il trofeo di numero 1 a Carlitos

13 Nov 2025 - 07:50

Una montagna da scalare. Dopo l'impresa contro Alex De Minaur, Lorenzo Musetti dovrà "scavare di nuovo dentro se stesso" (per usare proprio le sue parole) per trovare le forze necessarie per affrontare la sfida con Carlos Alcaraz. Una partita decisiva, che potrebbe consegnare al carrarino un'incredibile qualificazione alle semifinali delle Atp Finals. Contro lo spagnolo però servirà un mezzo miracolo: i precedenti sono 6-1 a favore di Alcaraz e l'unica vittoria di Musetti risale al primo scontro tra i due nella finale di Amburgo nel 2022. L'italiano in quell'occasione si impose in tre set. Soprattutto in questa stagione Carlitos è stato l'incubo del tennista italiano, sbarrandogli la strada in finale al 1000 di Montecarlo e in semi al Roland Garros e a Roma.

Leggi anche

Musetti out in Coppa Davis? Volandri: "Faremo delle valutazioni insieme"

Ci sono elementi però che suggeriscono ottimismo: non solo perché Lorenzo potrà contare sulla spinta del pubblico di Torino, ma anche perché i due non si sono mai affrontati su campi in cemento indoor. In passato lo spagnolo, in queste condizioni, è sembrato meno imbattibile del solito. Una sensazione però in parte scacciata dal match vinto dal numero uno del mondo contro Taylor Fritz: Alacaraz ha lottato per quasi tre ore venendo a capo di una partita che soltanto un anno fa non avrebbe vinto. Anche Musetti a dire il vero non dà il meglio sul veloce, ma se metterà in campo il cuore mostrato con De Minaur nulla sarà precluso in partenza. 

Leggi anche

Musetti: "Sono cresciuto, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa"

A tifare per Musetti ci sarà anche Jannik Sinner. Alcaraz infatti è a una vittoria di distanza da portarsi a casa il trofeo di numero uno dell'anno. Se il carrarino riuscisse nell'impresa di batterlo si potrebbe configurare uno scenario in cui Jannik e Carlitos si giocherebbero la testa del ranking nella semifinale di Torino: una partita che promette scintille.  

Leggi anche

Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set

atp finals torino
atp finals
lorenzo musetti
carlos alcaraz

Ultimi video

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

I più visti di Tennis

Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Freddo e implacabile, Sinner annienta ancora Zverev e stacca il pass per la semifinale

Djokovic si scaglia contro Sinner per il caso Clostebol: "La questione del doping è una nuvola che lo seguirà"

Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:31
Juve: l'ex Pjanic in visita alla Continassa
12:20
Lazio, idea Stankovic per la porta
12:18
Dal Milan al fallimento per debiti non saldati per 250 mln: la parabola discendente di Yonghong Li
12:12
Los Angeles 2028, l’atletica si prende tutto
12:08
Cremonese, Terracciano: "Andiamo avanti con equilibrio"