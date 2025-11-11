ATP Finals, Musetti eroico contro De Minaur: vince in tre set e resta in corsa per le semifinali

Lorenzo Musetti ha vinto in tre set la seconda partita delle ATP Finals 2025 contro Alex De Minaur, numero sette al mondo, conquistando il primo successo nel torneo in corso a Torino. Il carrarino, secondo miglior giocatore italiano del circuito, dopo aver conquistato il primo set nella competizione in 50 minuti (7-5) ha subito la rimonta dell'australiano nel secondo, capace di approfittare della stanchezza di Musetti e chiudere sul 3-6. Nel terzo gioco, quando la stanchezza ha iniziato a condizionare le giocate dell'italiano, il confronto ha comunque regalato colpi spettacolari fino all'ultimo con Musetti capace di conquistare due break consecutivi e la vittoria (7-5). Match sospeso per nove minuti nel corso del terzo set per permettere i soccorsi a una persona che si è sentita male in tribuna.