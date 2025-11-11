ATP Finals, Musetti eroico contro De Minaur: vince in tre set e resta in corsa per le semifinali

© Getty Images
Il carrarino si è imposto 7-5, 3-6, 7-5 contro l'australiano. Match sospeso nove minuti per malore di un tifosodi Max Cristina
Lorenzo Musetti ha vinto in tre set la seconda partita delle ATP Finals 2025 contro Alex De Minaur, numero sette al mondo, conquistando il primo successo nel torneo in corso a Torino. Il carrarino, secondo miglior giocatore italiano del circuito, dopo aver conquistato il primo set nella competizione in 50 minuti (7-5) ha subito la rimonta dell'australiano nel secondo, capace di approfittare della stanchezza di Musetti e chiudere sul 3-6. Nel terzo gioco, quando la stanchezza ha iniziato a condizionare le giocate dell'italiano, il confronto ha comunque regalato colpi spettacolari fino all'ultimo con Musetti capace di conquistare due break consecutivi e la vittoria (7-5). Match sospeso per nove minuti nel corso del terzo set per permettere i soccorsi a una persona che si è sentita male in tribuna.
Talento, resilienza e tanto - tantissimo - cuore. Con queste armi Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima vittoria alle ATP Finals di Torino riuscendo a riportare sui propri binari una partita che, per bravura di De Minaur e per la travolgente stanchezza dopo gli sforzi di Atene, sembrava destinata ad un altro epilogo. Quasi tre ore di lotta contro l'australiano che nel momento di chiudere i conti ha invece subito il genio del carrarino, capace di estrarre giocate di classe da contesti di campo improbabili.
Dopo aver vinto il primo set 7-5 con break all'undicesimo game sul 5-5, in un'anteprima del gran finale, Musetti ha concesso spazio e tempo di gioco all'avversario nel secondo gioco piegandosi 3-6. Nel terzo e decisivo set, partito con il break di De Minaur, Musetti si esalta conquistando punti difficili e trascinandosi dietro il pubblico fino al break del 5-5, condito da scambi lunghissimi e strappa applausi, e al punto decisivo per il 7-5 finale che tiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali. Servirà l'impresa di battere Alcaraz nel terzo match del girone; eliminato De Minaur.