Tennis
ATP FINALS

ATP Finals, Musetti eroico contro De Minaur: vince in tre set e resta in corsa per le semifinali

Il carrarino si è imposto 7-5, 3-6, 7-5 contro l'australiano. Match sospeso nove minuti per malore di un tifoso

di Max Cristina
11 Nov 2025 - 23:46
Lorenzo Musetti ha vinto in tre set la seconda partita delle ATP Finals 2025 contro Alex De Minaur, numero sette al mondo, conquistando il primo successo nel torneo in corso a Torino. Il carrarino, secondo miglior giocatore italiano del circuito, dopo aver conquistato il primo set nella competizione in 50 minuti (7-5) ha subito la rimonta dell'australiano nel secondo, capace di approfittare della stanchezza di Musetti e chiudere sul 3-6. Nel terzo gioco, quando la stanchezza ha iniziato a condizionare le giocate dell'italiano, il confronto ha comunque regalato colpi spettacolari fino all'ultimo con Musetti capace di conquistare due break consecutivi e la vittoria (7-5). Match sospeso per nove minuti nel corso del terzo set per permettere i soccorsi a una persona che si è sentita male in tribuna.

Talento, resilienza e tanto - tantissimo - cuore. Con queste armi Lorenzo Musetti ha conquistato la sua prima vittoria alle ATP Finals di Torino riuscendo a riportare sui propri binari una partita che, per bravura di De Minaur e per la travolgente stanchezza dopo gli sforzi di Atene, sembrava destinata ad un altro epilogo. Quasi tre ore di lotta contro l'australiano che nel momento di chiudere i conti ha invece subito il genio del carrarino, capace di estrarre giocate di classe da contesti di campo improbabili.

Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Dopo aver vinto il primo set 7-5 con break all'undicesimo game sul 5-5, in un'anteprima del gran finale, Musetti ha concesso spazio e tempo di gioco all'avversario nel secondo gioco piegandosi 3-6. Nel terzo e decisivo set, partito con il break di De Minaur, Musetti si esalta conquistando punti difficili e trascinandosi dietro il pubblico fino al break del 5-5, condito da scambi lunghissimi e strappa applausi, e al punto decisivo per il 7-5 finale che tiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali. Servirà l'impresa di battere Alcaraz nel terzo match del girone; eliminato De Minaur.

Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

