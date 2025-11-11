Atp Finals, Musetti: "Sono cresciuto, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa"

L'azzurro dopo il match vinto contro De Minaur trova modo anche di scherzare: "Ora Alcaraz? Match facile, insomma"
Un match indimenticabile, dato quasi per perso sotto il peso della stanchezza ma poi vinto di testa e di cuore, scavando dentro se stesso, ritrovando energie inattese e giocando un tennis stratosferico, da applausi a scena aperta. Lorenzo Musetti batte De Minaur e resta in corsa per le semifinali delle Atp Finals di Torino, trovando ora Alcaraz sulla sua strada: "Un match facile..." ha scherzato l'azzurro subito dopo il successo contro l'australiano.
Poi, tornando serio, ha così analizzato il suo match: "Gambe, testa e cuore: ringrazio innazitutto il pubblico, senza questo tifo non sarei mai riuscito a vincere, la stanchezza a metà partita si è fatta sentire e si è visto: facevo fatica, ho scavato dentro di me, dopo due mesi molto impegnativi. Sì, sono molto contento e sono orgoglioso di questo obiettivo che ho davanti, di poter arrivare in semifinale: contento per me, il team, la famiglia, gli amici. Questo è frutto di un lavoro costante, fatto di alti e bassi, non è facile performare sempre al top, ma quest'anno ho fatto un bel salto di qualità, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa".