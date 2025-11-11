Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP FINALS

Atp Finals, Musetti: "Sono cresciuto, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa"

L'azzurro dopo il match vinto contro De Minaur trova modo anche di scherzare: "Ora Alcaraz? Match facile, insomma"

11 Nov 2025 - 23:45

Un match indimenticabile, dato quasi per perso sotto il peso della stanchezza ma poi vinto di testa e di cuore, scavando dentro se stesso, ritrovando energie inattese e giocando un tennis stratosferico, da applausi a scena aperta. Lorenzo Musetti batte De Minaur e resta in corsa per le semifinali delle Atp Finals di Torino, trovando ora Alcaraz sulla sua strada: "Un match facile..." ha scherzato l'azzurro subito dopo il successo contro l'australiano.

Leggi anche

Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set

Poi, tornando serio, ha così analizzato il suo match: "Gambe, testa e cuore: ringrazio innazitutto il pubblico, senza questo tifo non sarei mai riuscito a vincere, la stanchezza a metà partita si è fatta sentire e si è visto: facevo fatica, ho scavato dentro di me, dopo due mesi molto impegnativi. Sì, sono molto contento e sono orgoglioso di questo obiettivo che ho davanti, di poter arrivare in semifinale: contento per me, il team, la famiglia, gli amici. Questo è frutto di un lavoro costante, fatto di alti e bassi, non è facile performare sempre al top, ma quest'anno ho fatto un bel salto di qualità, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa".
 

atp finals
musetti
de minaur

Ultimi video

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

I più visti di Tennis

Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

Sinner, niente maxi-bonus dall'ATP nel 2025: ecco perché

Djokovic si scaglia contro Sinner per il caso Clostebol: "La questione del doping è una nuvola che lo seguirà"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:46
Musetti-De Minaur alle Finals: le foto del match
23:46
Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set
23:45
Musetti: "Sono cresciuto, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa"
23:45
Nba: Dallas licenzia gm Harrison 9 mesi dopo cessione Doncic ai Lakers
23:42
Atp Finals, Musetti ringrazia il pubblico: "Senza di voi non avrei vinto"