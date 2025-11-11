Atp Finals, Musetti: "Sono cresciuto, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa"

Poi, tornando serio, ha così analizzato il suo match: "Gambe, testa e cuore: ringrazio innazitutto il pubblico, senza questo tifo non sarei mai riuscito a vincere, la stanchezza a metà partita si è fatta sentire e si è visto: facevo fatica, ho scavato dentro di me, dopo due mesi molto impegnativi. Sì, sono molto contento e sono orgoglioso di questo obiettivo che ho davanti, di poter arrivare in semifinale: contento per me, il team, la famiglia, gli amici. Questo è frutto di un lavoro costante, fatto di alti e bassi, non è facile performare sempre al top, ma quest'anno ho fatto un bel salto di qualità, l'anno scorso una partita così non l'avrei portata a casa".

