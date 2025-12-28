Sci, Cdm donne: Rast in testa allo slalom di Semmering, Della Mea 13/a

L'austriaca Camille Rast è in testa allo slalom speciale di Semmering (Austria), ultima prova dell'anno per la coppa del mondo femminile di sci. Con il tempo di 54.70, precede Laura Colturi, che gareggia per l'Albania, e la connazionale Katharina Liensberger. Solo quarta, con un distacco di 54 centesimi, la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, mentre la miglior italiana è Lara Della Mea, 13/a ma staccata di tre secondi. E' di oltre quattro secondi, poi il ritardo di Martina Peterlini, 21/a e qualificata per la seconda manche. Niente da fare invece per le altre italiane, messe fuori causa da un tracciato diventato presto impraticabile. Si è trasformato così in una delusione l'esordio della 16enne napoletana Giada D'Antonio, partita col pettorale 70 e presto eliminata come Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani.