Musetti salta la Coppa Davis? Volandri: "Faremo delle valutazioni insieme"

In casa azzurra, il grande assente sarà Jannik Sinner, che già da tempo aveva deciso di non partecipare quest'anno: "Non ho amarezza per l'assenza di Sinner. Sono grato ai ragazzi per quello che hanno sempre dato. Per quanto riguarda Jannik, chi vive di tennis la reputa una scelta che va normalizzata perché ha giocato per 4 anni consecutivi, è il giocatore che ha più partite nella mia gestione. La sua è una decisione da rispettare. Ho fiducia enorme della squadra che viene a Bologna e sono molto sereno. Ci sarà del lavoro da fare, da Bologna mi piacerebbe parlare di chi c'è e di chi non c'è". Fondamentale, dunque, sarà anche il doppio, con Bolelli e Vavassori freschi di qualificazione alla semifinale delle Finals: "Abbiamo sempre avuto un doppio straordinario. Quest'anno ripartiamo da lì, avendo una coppia molto forte e che sta attraversando un ottimo periodo. Spero di vederli lunedì e che portino a Bologna il trofeo".