ATP 500 di Vienna: Musetti centra la semifinale, De Minaur elimina Berrettini

Vittoria quasi senza sbavature per Lorenzo Musetti, che centra la semifinale battendo 6-3, 6-4 Corentin Moutet. Il toscano, nel primo set, è cinico: ha due palle break a disposizione, prima sull'1-0 e poi sul 2-1. Sfrutta solo la seconda, ma è più che sufficiente per garantirsi il vantaggio necessario a portarsi avanti nel conto dei parziali. Il secondo scorre in modo quasi naturale fino al 4-4, quanto ancora una volta il numero 8 al Mondo si prende il servizio del transalpino: 5-4. Al momento di servire per chiudere i conti e passare il turno, Musetti ha un piccolo tentennamento: avanti 40-15 e dunque con due match point a disposizione, non solo va ai vantaggi, ma concede anche la sua prima e unica palla break di tutto l'incontro. In ogni caso, il toscano la annulla e, al terzo tentativo, chiude 6-3, 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Il problema è che adesso Musetti si ritroverà in semifinale un riposatissimo Alexander Zverev, giunto al penultimo atto sul cemento austriaco grazie al ritiro dell'olandese Griekspoor. Ma, almeno, resta vivo il sogno di una finale tutta italiana, visto che dall'altra parte del tabellone Sinner se la vedrà con de Minaur.