ATP 500 di Vienna: Musetti centra la semifinale, De Minaur elimina Berrettini

Il toscano ha superato in due set Moutet e sfiderà Zverev, mentre il romano è stato battuto dall'australiano che affronterà ora Sinnerdi Redazione
Lorenzo Musetti non sbaglia e vola in semifinale all'ATP 500 di Vienna, dove affronterà la testa di serie numero 2 del tabellone Zverev: il carrarese si impone 6-3, 6-4 sul francese Corentin Moutet e concedendo solamente una palla break al transalpino. Nell'altro match, non ci sarà il derby italiano: l'avversario di Sinner sarà l'australiano Alex de Minaur, che batte Berrettini in due set e con il punteggio di 6-1, 7-6(4).
LORENZO MUSETTI-CORENTIN MOUTET 6-3, 6-4
Vittoria quasi senza sbavature per Lorenzo Musetti, che centra la semifinale battendo 6-3, 6-4 Corentin Moutet. Il toscano, nel primo set, è cinico: ha due palle break a disposizione, prima sull'1-0 e poi sul 2-1. Sfrutta solo la seconda, ma è più che sufficiente per garantirsi il vantaggio necessario a portarsi avanti nel conto dei parziali. Il secondo scorre in modo quasi naturale fino al 4-4, quanto ancora una volta il numero 8 al Mondo si prende il servizio del transalpino: 5-4. Al momento di servire per chiudere i conti e passare il turno, Musetti ha un piccolo tentennamento: avanti 40-15 e dunque con due match point a disposizione, non solo va ai vantaggi, ma concede anche la sua prima e unica palla break di tutto l'incontro. In ogni caso, il toscano la annulla e, al terzo tentativo, chiude 6-3, 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Il problema è che adesso Musetti si ritroverà in semifinale un riposatissimo Alexander Zverev, giunto al penultimo atto sul cemento austriaco grazie al ritiro dell'olandese Griekspoor. Ma, almeno, resta vivo il sogno di una finale tutta italiana, visto che dall'altra parte del tabellone Sinner se la vedrà con de Minaur.
ALEX DE MINAUR-MATTEO BERRETTINI 6-1,7-6 (4)
Nulla da fare per Matteo Berrettini, il suo cammino nel torneo 500 di Vienna si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur. Il primo set è a senso unico a favore dell’australiano: Matteo fallisce una palla break nel primissimo gioco, poi Alex strappa due turni di battuta consecutivi all’italiano. Sul 5-0 Berrettini trova il primo game della sua partita, ma deve arrendersi nel turno di battuta del suo avversario che chiude con il 6-1 che vale l’1-0 (in ventinove minuti). Il numero 59 del ranking annulla tre palle break nel primo gioco del secondo parziale, ma va comunque sotto 2-1 con un turno di battuta strappato da de Minaur. Il tennista romano reagisce con un contro-break (il primo del suo incontro), mettendo anche il muso avanti sul 3-2. Il numero 7 al mondo allunga nuovamente e sul 5-4 ha un match point, ma fallisce clamorosamente e viene ripreso dall’azzurro, che pareggia i conti. I due arrivano al tie-break, dove Alex riesce ad avere la meglio. Matteo annulla altri due match point, ma non può nulla sul terzo: de Minaur chiude con il 7-6(4) che vale il 2-0 e l’accesso alle semifinali: ora attende il vincitore dell’altro quarto tra Sinner e Bublik.