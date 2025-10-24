Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

ATP 500 di Vienna: Musetti centra la semifinale, De Minaur elimina Berrettini

Il toscano ha superato in due set Moutet e sfiderà Zverev, mentre il romano è stato battuto dall'australiano che affronterà ora Sinner 

di Redazione
24 Ott 2025 - 22:16

Lorenzo Musetti non sbaglia e vola in semifinale all'ATP 500 di Vienna, dove affronterà la testa di serie numero 2 del tabellone Zverev: il carrarese si impone 6-3, 6-4 sul francese Corentin Moutet e concedendo solamente una palla break al transalpino. Nell'altro match, non ci sarà il derby italiano: l'avversario di Sinner sarà l'australiano Alex de Minaur, che batte Berrettini in due set e con il punteggio di 6-1, 7-6(4).

Leggi anche

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

LORENZO MUSETTI-CORENTIN MOUTET 6-3, 6-4

Vittoria quasi senza sbavature per Lorenzo Musetti, che centra la semifinale battendo 6-3, 6-4 Corentin Moutet. Il toscano, nel primo set, è cinico: ha due palle break a disposizione, prima sull'1-0 e poi sul 2-1. Sfrutta solo la seconda, ma è più che sufficiente per garantirsi il vantaggio necessario a portarsi avanti nel conto dei parziali. Il secondo scorre in modo quasi naturale fino al 4-4, quanto ancora una volta il numero 8 al Mondo si prende il servizio del transalpino: 5-4. Al momento di servire per chiudere i conti e passare il turno, Musetti ha un piccolo tentennamento: avanti 40-15 e dunque con due match point a disposizione, non solo va ai vantaggi, ma concede anche la sua prima e unica palla break di tutto l'incontro. In ogni caso, il toscano la annulla e, al terzo tentativo, chiude 6-3, 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Il problema è che adesso Musetti si ritroverà in semifinale un riposatissimo Alexander Zverev, giunto al penultimo atto sul cemento austriaco grazie al ritiro dell'olandese Griekspoor. Ma, almeno, resta vivo il sogno di una finale tutta italiana, visto che dall'altra parte del tabellone Sinner se la vedrà con de Minaur.

ALEX DE MINAUR-MATTEO BERRETTINI 6-1,7-6 (4)

Nulla da fare per Matteo Berrettini, il suo cammino nel torneo 500 di Vienna si ferma ai quarti di finale contro Alex de Minaur. Il primo set è a senso unico a favore dell’australiano: Matteo fallisce una palla break nel primissimo gioco, poi Alex strappa due turni di battuta consecutivi all’italiano. Sul 5-0 Berrettini trova il primo game della sua partita, ma deve arrendersi nel turno di battuta del suo avversario che chiude con il 6-1 che vale l’1-0 (in ventinove minuti). Il numero 59 del ranking annulla tre palle break nel primo gioco del secondo parziale, ma va comunque sotto 2-1 con un turno di battuta strappato da de Minaur. Il tennista romano reagisce con un contro-break (il primo del suo incontro), mettendo anche il muso avanti sul 3-2. Il numero 7 al mondo allunga nuovamente e sul 5-4 ha un match point, ma fallisce clamorosamente e viene ripreso dall’azzurro, che pareggia i conti. I due arrivano al tie-break, dove Alex riesce ad avere la meglio. Matteo annulla altri due match point, ma non può nulla sul terzo: de Minaur chiude con il 7-6(4) che vale il 2-0 e l’accesso alle semifinali: ora attende il vincitore dell’altro quarto tra Sinner e Bublik.

musetti
berrettini
atp vienna
de minaur

Ultimi video

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Cobolli impegna Sinner, ma Jannik vola ai quarti da Bublik

Berrettini batte Norrie in tre set e conquista i quarti a Vienna. Avanti anche Musetti, out Arnaldi

Sinner: "Cobolli? Talento, gli auguro il meglio. Non do nulla per scontato"

Assenza in Coppa Davis, Sinner risponde: "Accetto le critiche, ma ho già detto tutto"

Sinner salta la Coppa Davis, ma accetta un'esibizione in Asia contro Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:36
Allegri va controcorrente: "Occasione sprecata? Alla fine dell'anno questo punto sarà importante..."
23:30
Pisa, Cuadrado: "Questo pareggio ci dà fiducia per affrontare con personalità le prossime sfide"
23:30
Genoa; Vieira: "Il momento difficile passerà"
23:20
Leao e Modric fanno la differenza, Athekame disfa poi fa. Per Gimenez un deciso passo indietro
23:18
Partenza con il rosso: Leclerc suona già la carica a Mexico City