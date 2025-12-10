Eugenio Franzetti nominato Direttore Marketing di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha scelto Eugenio Franzetti come nuovo responsabile Marketing. La nomina, operativa da subito, segna un passaggio di consegne importante nella struttura del marchio, in un momento in cui il tema dell’identità diventa decisivo quanto quello del prodotto. Franzetti raccoglie il testimone da Cristiano Fiorio, che passa a guidare il marketing di Maserati mantenendo anche la responsabilità del progetto Bottega Fuoriserie.

Una lunga esperienza

Il nuovo responsabile marketing di Alfa Romeo arriva con un bagaglio che unisce comunicazione, vendite e motorsport. In passato ha ricoperto ruoli chiave in Peugeot, Citroën e DS, passando dalle strategie di brand alla direzione commerciale, fino alla gestione diretta di un marchio premium come DS in Italia. Un profilo costruito nel tempo più sui fatti che sull’esposizione, capace di muoversi tra visione di marca e concretezza industriale.

Ancora nelle corse

Parallelamente al nuovo incarico, Franzetti continuerà a seguire ad interim il reparto corse di Lancia, contribuendo alla ricostruzione dell’identità sportiva del marchio attraverso il lavoro con Stellantis Motorsport. Un doppio ruolo che racconta bene il profilo del manager.