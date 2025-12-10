De Ketelaere, botta e risposta con Garnacho: "Ora ci conoscerà meglio"

Nel post partita, il belga si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino del calciatore della Dea è finito Alejandro Garnacho, che nella conferenza stampa della vigilia aveva infiammato così la sfida: "L'ultima volta che ho visto l'Atalanta era due anni fa, nella finale di Europa League che hanno vinto", ammettendo di non conoscere bene gli avversari. La risposta all'attaccante del Chelsea è arrivata prima sul campo e poi anche nel post partita. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, De Ketelaere ha punzecchiato così l'ex Manchester United: "È stato molto bello. Sappiamo che abbiamo grandi qualità e oggi l'abbiamo dimostrato. Garnacho oggi saprà chi siamo, ci conocerà meglio".