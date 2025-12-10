Logo SportMediaset

De Ketelaere, botta e risposta con Garnacho: "Ora ci conoscerà meglio"

Il belga ha risposto così all'attaccante del Chelsea che alla vigilia aveva dichiarato di non conoscere bene la Dea 

di Redazione
10 Dic 2025 - 10:20

Quella di ieri è stata una serata decisamente speciale per Charles De Ketelaere, protagonista con un assist e un gol nella rimonta casalinga contro il Chelsea che ha permesso all'Atalanta di salire al terzo posto della classifica unica di Champions League

Nel post partita, il belga si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino del calciatore della Dea è finito Alejandro Garnacho, che nella conferenza stampa della vigilia aveva infiammato così la sfida: "L'ultima volta che ho visto l'Atalanta era due anni fa, nella finale di Europa League che hanno vinto", ammettendo di non conoscere bene gli avversari. La risposta all'attaccante del Chelsea è arrivata prima sul campo e poi anche nel post partita. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, De Ketelaere ha punzecchiato così l'ex Manchester United: "È stato molto bello. Sappiamo che abbiamo grandi qualità e oggi l'abbiamo dimostrato. Garnacho oggi saprà chi siamo, ci conocerà meglio". 

Insomma, è proprio il caso di dire che la vendetta è un piatto che va servito freddo. 

11:09
Sassuolo, Boloca valuta l'operazione al ginocchio
10:03
Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
09:01
Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"
23:51
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola