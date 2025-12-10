Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Scaroni: "Milan club Mondiale che deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità"

Il presidente rossonero: "Dopo aver vinto a Torino guardo avanti e sono ottimista"

di Alessandro Franchetti
10 Dic 2025 - 10:24
© Getty Images

© Getty Images

Intervistato da Class CNBC, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri: "Dopo aver vinto una partita sofferta come quella contro il Torino, io guardo avanti e sono ottimista, pieno di speranze - ha detto il numero uno del Diavolo -. Resta un fatto chiave, che ripeto io e che ripete anche Allegri: noi abbiamo un obiettivo, essere in Champions League l'anno prossimo. Il Milan deve essere sempre in Champions League. Noi siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo, dobbiamo essere nel palcoscenico del calcio mondiale che è la Champions League".

Poi ancora su Massimiliano Allegri: "Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff".

paolo scaroni
milan
massimiliano allegri

Ultimi video

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

I più visti di Milan

2° RAFA LEAO: 45 PARTITE; 23 G+A

Sospiro di sollievo per Leao: niente lesione, in Supercoppa ci sarà

Milan, i senatori ribaltano l'approccio sbagliato: luci e ombre nella trasferta di Torino

Allegri: "Pulisic in dubbio, ha avuto la febbre. Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini"

Landucci: "All'inizio siamo stati un po' polli. Mai trovato un gruppo così, siamo contenti"

Milan, la trasferta contro il Torino è stregata. Ma la 'kryptonite' è Allegri

Milan, Gabbia diventerà papà: la moglie Federica aspetta una bambina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:09
Sassuolo, Boloca valuta l'operazione al ginocchio
10:03
Inter, Akanji non ci sta: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto"
09:01
Marchisio duro: "Alcuni giocatori non hanno capito cosa voglia dire indossare la maglia della Juve"
23:51
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola