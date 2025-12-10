Scaroni: "Milan club Mondiale che deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità"

Intervistato da Class CNBC, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoneri: "Dopo aver vinto una partita sofferta come quella contro il Torino, io guardo avanti e sono ottimista, pieno di speranze - ha detto il numero uno del Diavolo -. Resta un fatto chiave, che ripeto io e che ripete anche Allegri: noi abbiamo un obiettivo, essere in Champions League l'anno prossimo. Il Milan deve essere sempre in Champions League. Noi siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo, dobbiamo essere nel palcoscenico del calcio mondiale che è la Champions League".



Poi ancora su Massimiliano Allegri: "Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff".