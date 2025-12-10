Milano-Cortina, Nhl ancora all'attacco: "Se il ghiaccio non è ok gli hockeisti Usa non vengono"

"Se il ghiaccio è impraticabile, è impraticabile - ha spiegato Daly - Non voglio essere superficiale: probabilmente lo sapremo prima dell'inizio ufficiale dei Giochi. Quello che faremo a quel punto diventa un'altra questione. Ovviamente, se i giocatori ritengono che il ghiaccio non sia sicuro, non giocheremo. È semplice". La federazione mondiale ha chiarito che la pista è effettivamente leggermente più corta degli standard Usa, ma assolutamente regolare secondo quelli internazionali: il timore dei giocatori Nhl, secondo i media Usa, sarebbe stato che le dimensioni potessero favorire collisioni. Ma ora i giocatori Nhl parlano di ghiaccio, anche se non ritengono i problemi insormontabili.