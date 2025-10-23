Sinner applaude Cobolli: "Gran talento, gli auguro il meglio. Soddisfatto? Non do nulla per scontato"

Jannik Sinner batte 2-0 Flavio Cobolli agli ottavi di finale dell'Atp di Vienna e punta già ai quarti contro Bublik. Il numero 2 del mondo, nell'intervista post match, ha però parole di stima per il 23enne toscano che lo ha messo a dura prova nel secondo set: "Sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana e lo sapevo. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, è un grande talento e lottatore e in certi momenti abbiamo giocato bene. Auguro a Flavio il meglio per la stagione".