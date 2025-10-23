Sinner applaude Cobolli: "Gran talento, gli auguro il meglio. Soddisfatto? Non do nulla per scontato"

© IPA
Il numero 2 batte il connazionale e lo loda dopo la partita, ma la testa è già alla sfida contro Bublik
Jannik Sinner batte 2-0 Flavio Cobolli agli ottavi di finale dell'Atp di Vienna e punta già ai quarti contro Bublik. Il numero 2 del mondo, nell'intervista post match, ha però parole di stima per il 23enne toscano che lo ha messo a dura prova nel secondo set: "Sta giocando una stagione incredibile, migliora settimana dopo settimana e lo sapevo. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, è un grande talento e lottatore e in certi momenti abbiamo giocato bene. Auguro a Flavio il meglio per la stagione".
"Non sono stato in grado di sfruttare delle chance nel secondo set, però ho cercato di giocare con mentalità. Ci sono stati dei grandi momenti della mia carriera, anche se sono giovane, e non do mai nulla per garantito, cerco di giocare il meglio che posso- ha proseguito Sinner-. Sono contento, vediamo cosa succederà domani".