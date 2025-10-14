Logo SportMediaset
Svezia, ufficiale l'esonero di Tomasson dopo il ko contro il Kosovo

14 Ott 2025 - 15:47
© Getty Images

© Getty Images

Il calcio svedese è in difficoltà dopo la terza sconfitta consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali da parte della sua nazionale, ricca di stelle. Gli scarsi risultati sono costati il posto al Ct. Jon Dahl Tomasson, tecnico danese assunto lo scorso anno come primo allenatore svedese nato all'estero. L'ex attaccante del Milan aveva promesso che avrebbe lottato per difendere il suo posto dopo l'umiliante sconfitta casalinga per 1-0 contro il Kosovo a Göteborg, che ha lasciato la Svezia all'ultimo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali con un solo punto in quattro partite. Ma la Federcalcio svedese lo ha licenziato martedì. Gli attaccanti Alexander Isak e Viktor Gyökeres nel dopo partita hanno ammesso che la loro squadra si trova rispettivamente in una "situazione di crisi" e sta andando incontro ad un autentico "fiasco". 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
