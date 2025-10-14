Svezia, ufficiale l'esonero di Tomasson dopo il ko contro il Kosovo

Il calcio svedese è in difficoltà dopo la terza sconfitta consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali da parte della sua nazionale, ricca di stelle. Gli scarsi risultati sono costati il posto al Ct. Jon Dahl Tomasson, tecnico danese assunto lo scorso anno come primo allenatore svedese nato all'estero. L'ex attaccante del Milan aveva promesso che avrebbe lottato per difendere il suo posto dopo l'umiliante sconfitta casalinga per 1-0 contro il Kosovo a Göteborg, che ha lasciato la Svezia all'ultimo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali con un solo punto in quattro partite. Ma la Federcalcio svedese lo ha licenziato martedì. Gli attaccanti Alexander Isak e Viktor Gyökeres nel dopo partita hanno ammesso che la loro squadra si trova rispettivamente in una "situazione di crisi" e sta andando incontro ad un autentico "fiasco".