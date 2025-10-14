Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
Formula E

Porsche al completo: Wehrlein e Müller siederanno sulle monoposto di Formula E

La Casa di Stoccarda conferma Pascal Wehrlein e promuove Nico Müller nel team ufficiale per la prossima stagione di Formula E

14 Ott 2025 - 15:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La stagione 2025/2026 di Formula E segna l’inizio di un nuovo capitolo per Porsche Motorsport. La squadra campione del mondo in carica ha annunciato che Pascal Wehrlein, vincitore del titolo piloti 2023/2024, sarà affiancato da Nico Müller, proveniente dal team cliente Andretti. Per la Casa di Stoccarda, si tratta di un passaggio di continuità e di rafforzamento strategico in vista dell’introduzione della quarta generazione di monoposto elettriche, le GEN4.
Competitivi
«Continuiamo ad avere una delle coppie più forti in griglia», ha dichiarato Thomas Laudenbach, Vicepresidente Porsche Motorsport. «Pascal è una certezza, mentre Nico ha già maturato esperienza con la nostra 99X Electric durante la stagione con Andretti. Il nostro obiettivo rimane invariato: puntiamo a lottare per tutti e tre i titoli fino alla finale di Londra». Wehrlein, ormai veterano della Formula E con il marchio di Stoccarda, è entrato a far parte del team ufficiale nel 2020 e si è imposto come uno dei piloti più completi del campionato. Müller, invece, è stato promosso a pilota ufficiale dopo una stagione di apprendistato, in cui ha già dimostrato solidità e capacità di adattamento. Entrambi stanno già lavorando al simulatore di Weissach per contribuire allo sviluppo della futura monoposto GEN4, che promette oltre 600 kW di potenza.
Debutto il 6 dicembre
La direzione sportiva di Porsche, guidata da Florian Modlinger, ha spiegato che la scelta di Müller risponde alla volontà di garantire continuità tecnica e massimizzare la competitività sin dalle prime gare: «Serviva un pilota che potesse inserirsi subito senza periodo di adattamento. Nico conosce già la vettura e l’ambiente, il che rappresenta un vantaggio strategico». La stagione prenderà il via il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile, preceduta dai test collettivi di Valencia a fine novembre. Sarà l’ultima con le monoposto GEN3, prima del passaggio definitivo alla nuova generazione, che promette un incremento sensibile di efficienza e potenza. Parallelamente, Porsche proseguirà il suo impegno nel campionato IMSA dopo la chiusura del programma WEC, confermando il motorsport come laboratorio tecnologico per la gamma di vetture elettriche di serie.

porsche
porsche motorsport
formula e
formula e 2025
formula e 2026
nico muller
pascal wehrlein

Ultimi video

02:18
Incidente tra Rowland e De Vries

Incidente tra Rowland e De Vries

52:19
Arabia Saudita | Gara 3

Arabia Saudita | Gara 3

53:43
Arabia Saudita | Gara 2

Arabia Saudita | Gara 2

54:19
Arabia Saudita | Gara 1

Arabia Saudita | Gara 1

00:28
L'Extreme H sbarca su Mediaset

L'Extreme H sbarca su Mediaset

01:06
Formula E a Londra

Formula E, finale a Londra

53:33
E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

E-Prix 16° Round Londra - Gara 2

07:42
Oliver Rowland è campione del mondo

Oliver Rowland è campione del mondo

01:16
Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

Oliver Rowland: "Stagione fantastica"

06:46
Il podio del Round 16 a Londra

Il podio del Round 16 a Londra

00:46
De Vries: "Gara molto tosta"

De Vries: "Gara molto tosta"

00:35
Buemi: "Risultato molto importante"

Buemi: "Risultato molto importante"

01:05
Cassidy: "Speciale vincere a Londra, weekend perfetto"

Cassidy: "Speciale vincere a Londra, weekend perfetto"

02:51
Cassidy vince il Round 16 a Londra

Cassidy vince il Round 16 a Londra

03:55
Rowland è fuori dall'E-Prix di Londra

Rowland è fuori dall'E-Prix di Londra

02:18
Incidente tra Rowland e De Vries

Incidente tra Rowland e De Vries

I più visti di Formula E

Prima gioia per Ticktum e il team Kiro, Rowland limita i danni e resta saldamente in vetta

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

Formula E: Cassidy domina gara-2 a Londra, Porsche campione nel costruttori

Vince Cassidy ma Rowland è campione: le foto dell'E-Prix di Berlino

Evans vince a Berlino. Rowland costretto al forfait, Wehrlein riapre la corsa per il titolo

E-Prix di Berlino: Rowland in rampa di lancio a Tempelhof

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:29
L'evoluzione dei processi motivazionali nello sport: l'esempio di Julio Velasco
La maglia del Barcellona per il Clasico
17:26
La maglia del Barcellona per il Clasico
Zhegrova scatenato
17:26
Zhegrova scatenato
17:24
Milan, Camarda e Bartesaghi titolari con l'Under21
17:23
L'archistar Foster svela i primi dettagli: "Storia sarà rispettata, ma faremo qualcosa di nuovo"