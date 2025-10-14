Porsche al completo: Wehrlein e Müller siederanno sulle monoposto di Formula E

La stagione 2025/2026 di Formula E segna l’inizio di un nuovo capitolo per Porsche Motorsport. La squadra campione del mondo in carica ha annunciato che Pascal Wehrlein, vincitore del titolo piloti 2023/2024, sarà affiancato da Nico Müller, proveniente dal team cliente Andretti. Per la Casa di Stoccarda, si tratta di un passaggio di continuità e di rafforzamento strategico in vista dell’introduzione della quarta generazione di monoposto elettriche, le GEN4.

Competitivi

«Continuiamo ad avere una delle coppie più forti in griglia», ha dichiarato Thomas Laudenbach, Vicepresidente Porsche Motorsport. «Pascal è una certezza, mentre Nico ha già maturato esperienza con la nostra 99X Electric durante la stagione con Andretti. Il nostro obiettivo rimane invariato: puntiamo a lottare per tutti e tre i titoli fino alla finale di Londra». Wehrlein, ormai veterano della Formula E con il marchio di Stoccarda, è entrato a far parte del team ufficiale nel 2020 e si è imposto come uno dei piloti più completi del campionato. Müller, invece, è stato promosso a pilota ufficiale dopo una stagione di apprendistato, in cui ha già dimostrato solidità e capacità di adattamento. Entrambi stanno già lavorando al simulatore di Weissach per contribuire allo sviluppo della futura monoposto GEN4, che promette oltre 600 kW di potenza.

Debutto il 6 dicembre

La direzione sportiva di Porsche, guidata da Florian Modlinger, ha spiegato che la scelta di Müller risponde alla volontà di garantire continuità tecnica e massimizzare la competitività sin dalle prime gare: «Serviva un pilota che potesse inserirsi subito senza periodo di adattamento. Nico conosce già la vettura e l’ambiente, il che rappresenta un vantaggio strategico». La stagione prenderà il via il 6 dicembre a San Paolo, in Brasile, preceduta dai test collettivi di Valencia a fine novembre. Sarà l’ultima con le monoposto GEN3, prima del passaggio definitivo alla nuova generazione, che promette un incremento sensibile di efficienza e potenza. Parallelamente, Porsche proseguirà il suo impegno nel campionato IMSA dopo la chiusura del programma WEC, confermando il motorsport come laboratorio tecnologico per la gamma di vetture elettriche di serie.