Qualificazioni Mondiali 2026, le probabili formazioni di Italia-Israele

Le possibili di scelte di Gattuso e Shimon verso quello che è un vero e proprio spareggio per i playoff
All'Italia serve vincere per blindare il secondo posto e quindi strappare il pass per i playoff dei Mondiali 2026. Ma Israele è cliente scomodo, è dietro agli Azzurri di soli tre punti e all'andata ha rischiato la clamorosa rimonta. Proprio per queste qualità degli avversari e le assenze con cui fare i conti (Moise Kean out per il problema alla caviglia rimediato contro l'Estonia e Alessandro Bastoni squalificato), Gattuso potrebbe optare per un ritorno al 3-5-2, anche se per sua ammissione non è il sistema che preferisce ("non mi piace giocare a tre"), per assorbire al meglio le sortite degli esterni israeliani.
Il terzetto difensivo potrebbe quindi comporsi con Gianluca Mancini al centro, a destra Giovanni Di Lorenzo e come braccetto di sinistra Riccardo Calafiori. Sugli esterni spazio a Dimarco e Cambiaso pronti alla staffetta con uno Spinazzola in forma smagliante. A centrocampo sicuri di un posto Barella e Tonali. Per la terza maglia ottime chanche per Cristante, apparso in palla in questo inzio di stagione, ma permane il ballottaggio con Locatelli.
Davanti qualche dubbo: nonostante il gol con l'Estonia e le parole al miele del ct, per Pio Esposito si prospetta un inizio in panchina. Dovrebbe essere Jack Raspadori a giocare a fianco di Mateo Retegui. Difficile pensare infatti che Gattuso possa rinunciare alle due punte ("Non sono contento solo per i gol che stanno facendo, ma per il lavoro che fanno: rincorrono, scalano sull'avversario).
ITALIA-ISRAELE, PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct Gattuso
ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. Ct Ben Shimon