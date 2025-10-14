Qualificazioni Mondiali 2026, le probabili formazioni di Italia-Israele

All'Italia serve vincere per blindare il secondo posto e quindi strappare il pass per i playoff dei Mondiali 2026. Ma Israele è cliente scomodo, è dietro agli Azzurri di soli tre punti e all'andata ha rischiato la clamorosa rimonta. Proprio per queste qualità degli avversari e le assenze con cui fare i conti (Moise Kean out per il problema alla caviglia rimediato contro l'Estonia e Alessandro Bastoni squalificato), Gattuso potrebbe optare per un ritorno al 3-5-2, anche se per sua ammissione non è il sistema che preferisce ("non mi piace giocare a tre"), per assorbire al meglio le sortite degli esterni israeliani.