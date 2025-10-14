Italia contro Israele per blindare i playoff: Gattuso lancia la coppia Raspadori-Retegui

Proprio per queste qualità degli avversari e le assenze con cui fare i conti (Moise Kean out per il problema alla caviglia rimediato contro l'Estonia e Alessandro Bastoni squalificato), Gattuso potrebbe optare per un ritorno al 3-5-2, anche se per sua ammissione non è il sistema che preferisce("non mi piace giocare a tre"), per assorbire al meglio le sortite degli esterni israeliani. Il terzetto difensivo potrebbe quindi comporsi con Gianluca Mancini al centro, a destra Giovanni Di Lorenzo e come braccetto di sinistra Riccardo Calafiori. Sugli esterni spazio a Dimarco e Cambiaso pronti ala staffetta con uno Spinazzola in forma smagliante. A centrocampo sicuri di un posto Barella e Tonali. Per la terza maglia ottime chanche per Cristante, apparso in palla in questo inzio di stagione. Davanti qualche dubbo: nonostante il gol con l'Estonia e le parole al miele del ct, per Pio Esposito si prospetta un inizio in panchina. Dovrebbe essere Jack Raspadori a giocare a fianco di Mateo Retegui. Difficile pensare infatti che Gattuso possa rinunciare alle due punte ("Non sono contento solo per i gol che stanno facendo, ma per il lavoro che fanno: rincorrono, scalano sull'avversario).