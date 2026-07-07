Sinner, ufficiale il pass per le Atp Finals: Jannik protagonista sulle reti Mediaset, i dettagli

07 Lug 2026 - 18:16
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Grazie alla vittoria contro Struff a Wimbledon, Jannik Sinner ha raggiunto i necessari punti per qualificarsi alle Atp Finals. 6560 quelli sufficienti e 6750 quelli di cui è titolare: il n.1 al mondo, quindi sarà protagonista sulle reti Mediaset che trasmetteranno le Nitto Atp Finals. L'edizione di quest'anno è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026.

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L'accordo pluriennale porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. La scorsa edizione è stata vinta proprio da Sinner ai danni di Carlos Alcaraz. 

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