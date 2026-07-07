Sinner, ufficiale il pass per le Atp Finals: Jannik protagonista sulle reti Mediaset, i dettagli

Grazie alla vittoria contro Struff a Wimbledon, Jannik Sinner ha raggiunto i necessari punti per qualificarsi alle Atp Finals. 6560 quelli sufficienti e 6750 quelli di cui è titolare: il n.1 al mondo, quindi sarà protagonista sulle reti Mediaset che trasmetteranno le Nitto Atp Finals. L'edizione di quest'anno è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre 2026.