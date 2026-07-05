Tennis, Wimbledon: Sinner vince ancora in tre set ed è ai quarti, Mochizuki ko

A quel punto, il match prosegue sulla via dell'equilibrio ed è inevitabile il tie-break, che però è tutt'altro che combattuto: netto 7-0 per il campione in carica. Che nel terzo rompe subito gli indugi e va sul 2-0. Sembra finita, ma Mochizuki non molla e ha le sue ultime palle break: ben tre su 3-2, che però Sinner annulla puntualmente. Il match finisce con leggero anticipo visto che il numero 151 al Mondo perde ancora il servizio e sull'ultimo game: dopo 2 ore e 25 minuti di gioco, finisce 6-3, 7-6(0), 6-4 in favore del classe 2001 di Sesto Pusteria, che ora sfiderà Struff (al suo primo quarto in uno Slam) per un posto in semifinale, dove affronterebbe poi uno tra Auger-Aliassime e, soprattutto, Novak Djokovic.