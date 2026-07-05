TENNIS

Tennis, Wimbledon: Sinner vince ancora in tre set ed è ai quarti, Mochizuki ko

L'altoatesino si impone 6-3, 7-6(0), 6-3 sul giapponese: adesso sfiderà Struff per un posto in semifinale

05 Lug 2026 - 23:06
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Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà Struff (capace di eliminare Hurkacz che si ritira nel corso del quinto set). Il campione in carica si impone 6-3, 7-6(0), 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio.

Terzo successo di fila in tre set per Jannik Sinner, che esce dal match con Shintaro Mochizuki, numero 151 e vera sorpresa di questo tabellone maschile di Wimbledon, senza mai perdere il servizio, seppur non giocando la più brillante partita della sua carriera (emblematici, in tal senso, i 33 errori non forzati). In totale concede comunque cinque palle break, di cui una in apertura prima di conquistare due game sulla battuta del nipponico: sul 3-1 e sul 6-3 che chiude il primo set. Nel secondo, Mochizuki ha subito l'occasione di strappare il servizio ma Sinner si difende, poi nell'ottavo e lungo game è il giapponese a dover evitare per tre volte di capitolare. Sul 4-4, Sinner chiede di chiudere il campo: piccola pausa e si prosegue indoor.

A quel punto, il match prosegue sulla via dell'equilibrio ed è inevitabile il tie-break, che però è tutt'altro che combattuto: netto 7-0 per il campione in carica. Che nel terzo rompe subito gli indugi e va sul 2-0. Sembra finita, ma Mochizuki non molla e ha le sue ultime palle break: ben tre su 3-2, che però Sinner annulla puntualmente. Il match finisce con leggero anticipo visto che il numero 151 al Mondo perde ancora il servizio e sull'ultimo game: dopo 2 ore e 25 minuti di gioco, finisce 6-3, 7-6(0), 6-4 in favore del classe 2001 di Sesto Pusteria, che ora sfiderà Struff (al suo primo quarto in uno Slam) per un posto in semifinale, dove affronterebbe poi uno tra Auger-Aliassime e, soprattutto, Novak Djokovic.

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