Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Accordo pluriennale: il grande tennis torna protagonista

10 Feb 2026 - 20:08
Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.

L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.

Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.

Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.

