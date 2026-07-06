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TENNIS

Che look per Antonelli! Il pilota si consola a Wimbledon nel Royal Box. C'è anche Federer

Giornata a tutto tennis per il pilota della Mercedes che ha assistito dal vivo al match di Jasmine Paolini al Centre Court 

06 Lug 2026 - 15:56
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Kimi Antonelli punta sul tennis per consolarsi dopo la deludente domenica a Silverstone che lo ha visto terminare fuori dalla zona punti dopo un problema tecnico. Il 19enne si è recato a Wimbledon dove è stato ospite del Royal Box al Centre Court in occasione della partita che ha visto all'opera Jasmine Paolini contro Eala. Il classe 2006 si è presentato con un dress code che ha colpito i social per rispettare le regole imposte a chi ha accesso a una delle tribune autorità più importanti al mondo. Insieme a Kimi Antonelli anche Roger Federer e Pippa Middleton. 

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