Argentina, altro errore per Messi dal dischetto: Shobeir lo ipnotizza e mantiene in vantaggio l'Egitto

07 Lug 2026 - 18:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Lionel Messi sciupa subito una grande occasione per pareggiare contro l'Egitto. Il numero 10 dell'Argentina si presenta dal dischetto dopo che Tagliafico è stato atterrato in area di rigore da Hassan, ma dagli undici metri si fa ipnotizzare da Shobeir. Al 21' il portiere egiziano si dimostra molto reattivo e para il tiro indirizzato alla sua sinistra. Messi diventa il primo calciatore a sbagliare due penalty consecutivi (esclusa la lotteria dopo i tempi supplementari) nello stesso Mondiale. Gli errori totali, invece, ammontano a quattro in tutte le Coppe del Mondo giocate dall'argentino: anche in questo caso, si tratta di un record negativo. 

Undici metri maledetti per Messi: rigore parato con l'Egitto, è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali

1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:41
Gasperini tra rinnovi e mercato: "Per Dybala è una questione di giorni. D'Amico? Ci sentiamo molto"
19:30
Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci: indagati i De Laurentiis, ipotesi bancarotta fraudolenta
19:26
Indagine su Luigi e Aurelio De Laurentiis, il comunicato: "Esterrefatti, la nostra posizione verrà chiarita rapidamente"
19:21
Juventus, parla Carnevali: "Porte aperte per Sorloth, Kolo Muani difficile: richieste molto elevate"
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV
19:09
Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello