Argentina, altro errore per Messi dal dischetto: Shobeir lo ipnotizza e mantiene in vantaggio l'Egitto

Undici metri maledetti per Messi: rigore parato con l'Egitto, è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali
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Lionel Messi sciupa subito una grande occasione per pareggiare contro l'Egitto. Il numero 10 dell'Argentina si presenta dal dischetto dopo che Tagliafico è stato atterrato in area di rigore da Hassan, ma dagli undici metri si fa ipnotizzare da Shobeir. Al 21' il portiere egiziano si dimostra molto reattivo e para il tiro indirizzato alla sua sinistra. Messi diventa il primo calciatore a sbagliare due penalty consecutivi (esclusa la lotteria dopo i tempi supplementari) nello stesso Mondiale. Gli errori totali, invece, ammontano a quattro in tutte le Coppe del Mondo giocate dall'argentino: anche in questo caso, si tratta di un record negativo.
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