Belgio, rottura del crociato per Amadou Onana: non torna a casa, resta da accompagnatore

07 Lug 2026 - 18:37
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Il mediano belga Amadou Onana, collante di centrocampo e tra i migliori della selezione di Rudi Garcia in questa edizione del campionato del mondo, ha riportato nella sfida contro gli USA la rottura del legamento crociato posteriore del ginocchio. Il giocatore ha tentato di rimanere in campo, salvo arrendersi al dolore e venire sostituito. A fine match, vinto 4-1, i compagni lo hanno omaggiato sventolando la sua maglietta numero 24. Onana non tornerà a casa e resterà al fianco dei compagni nonostante l'infortunio, a testimonianza della grande unità d'intenti dei belgi.

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