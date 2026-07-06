Tennis, Wimbledon: vincono Cobolli e Paolini, sono ai quarti di finale

Eala era un avversario più che pericoloso visto che aveva eliminato Iga Swiatek, ma Jasmine Paolini non fa la fine della polacca e fa il suo, vincendo in tre set. Anche contro la finalista del 2024, la filippina dimostra di meritare l'accesso agli ottavi, perché dopo il 6-4 in apertura dell'italiana risponde con lo stesso parziale. Così, dopo più di un'ora e mezza, il risultato è ancora sull'1-1. Fortunatamente, però, Jasmine Paolini trova il break decisivo proprio nel momento più importante, vale a dire quando c'è da passare dal 3-3 al 5-3 e, infine, al 6-4, 4-6, 6-3 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Dopo lo spavento con Montgomery, l'italiana ha rischiato davvero poco: Eala ha rimesso in discussione tutto. Alla fine, però, l'azzurra accede ai quarti: se la vedrà con l'ucraina Kostyuk, che supera in due set l'americana Krueger.