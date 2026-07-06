WIMBLEDON

Tennis, Wimbledon: vincono Cobolli e Paolini, sono ai quarti di finale

Flavio si impone in tre set col punteggio di 7-5 7-6 6-3 in due ore e mezza di gioco. Ora attende il vincente tra Dimitrov e Fery. La finalista del 2024 batte Eala che aveva eliminato Swiatek

06 Lug 2026 - 17:24
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Doppia gioia per l'Italia a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al Mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Fery. Poi nell'intervista post partita è show: "Qualcuno può prestarmi una casa?". La finalista del 2024, invece, supera la filippina Eala, che aveva eliminato Iga Swiatek: finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostyuk.

TABELLONE MASCHILE

Flavio Cobolli continua a macinare risultati positivi. Dopo la finale al Roland Garros, il numero 10 al Mondo si prende anche per la seconda volta di fila i quarti di finale di Wimbledon e lo fa travolgendo Alex de Minaur, risultato tutt'altro che banale e scontato. Il classe 2002 gestisce i momenti più importanti del match, come il tie-break nel corso del secondo parziale che poteva prolungare e rendere più complicata la sfida all'australiano. Nel primo set, quattro palle break e tutte a favore: l'ultima gli vale il 6-5 e poi il 7-5 con cui si chiude il primo set. Nel secondo, rischia di capitolare quando, avanti 2-1, perde per due volte di fila il servizio, ma sul 5-3 de Minaur serve per il match fallendo il punto del 6-3. Si va al tie-break e così è 7-4 per l'italiano, che va sul 2-0. Un momento spartiacque che, però, non debilita del tutto l'australiano. Non a caso, trova un break in apertura di set (2-0). Poi però arriva il crollo: per tre volte di fila, Cobolli gli strappa il servizio e così, al primo match point a disposizione, vola sul 6-3 piegando la resistenza e accedendo ai quarti.

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Eala era un avversario più che pericoloso visto che aveva eliminato Iga Swiatek, ma Jasmine Paolini non fa la fine della polacca e fa il suo, vincendo in tre set. Anche contro la finalista del 2024, la filippina dimostra di meritare l'accesso agli ottavi, perché dopo il 6-4 in apertura dell'italiana risponde con lo stesso parziale. Così, dopo più di un'ora e mezza, il risultato è ancora sull'1-1. Fortunatamente, però, Jasmine Paolini trova il break decisivo proprio nel momento più importante, vale a dire quando c'è da passare dal 3-3 al 5-3 e, infine, al 6-4, 4-6, 6-3 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Dopo lo spavento con Montgomery, l'italiana ha rischiato davvero poco: Eala ha rimesso in discussione tutto. Alla fine, però, l'azzurra accede ai quarti: se la vedrà con l'ucraina Kostyuk, che supera in due set l'americana Krueger.

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