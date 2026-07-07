Marquez in esclusiva: "Il Mondiale era perso, ora... il nuovo Marc vuole divertirsi"

Nemmeno le critiche lo hanno fermato: "Mi infastidiva chi criticava senza sapere le cose, mentre ero a casa, dicendo che non sarei stato più quello che ero. Vero, però potevo diventare un nuovo Marquez che vinceva ancora e l'ho fatto". Il cambio di scuderia dopo la stagione 2023 arriva da una mentalità precisa e da un consiglio da tenere in considerazione anche oggi: "Seguire il mio istinto e la mia testa e non il mio cuore. Perché quello mi diceva di rimanere alla Honda. Ora mi servono tutte le componenti per vincere e sono andato alla Ducati che era la moto che stava vincendo".