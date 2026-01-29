tennis

Jannik Sinner con Allianz, partnership globale pluriennale: il comunicato ufficiale

29 Gen 2026 - 11:06
Jannik Sinner e il Gruppo Allianz hanno annunciato una partnership globale pluriennale, in base alla quale il Gruppo, leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, diventa un partner ufficiale del campione che ha conquistato per quattro volte il Grande Slam. Con circa 300 milioni di fan in tutto il mondo e un miliardo di tifosi ATP a livello globale, il tennis è il secondo sport più popolare dopo il calcio nei mercati chiave di Allianz. Un pilastro della collaborazione è l'empowerment di bambini e giovani attraverso l'istruzione e lo sport, offrendo loro maggiori opportunità di crescita, salute e successo futuro. Questa partnership amplia anche l’impegno di Allianz nello sport, promuovendo la consapevolezza e le connessioni emotive con le persone e i clienti nei mercati chiave di Allianz.

Al centro della partnership tra il brand assicurativo di maggior valore al mondo e Sinner, il tennista attualmente numero 2 ATP, ci sono i valori condivisi e un credo comune nella resilienza e nell'eccellenza - la capacità di raggiungere costantemente i massimi livelli di performance attraverso una preparazione disciplinata, la forza mentale e una squadra forte. Questi principi sono centrali nella mentalità sportiva di Sinner e si allineano con l'impegno di Allianz nel supportare persone e organizzazioni nei momenti decisivi, garantendo il loro futuro e rafforzando la fiducia nel domani.

Jannik Sinner ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare questa partnership con Allianz. Nel corso degli anni ho imparato che il successo nello sport, come nella vita, si forgia attraverso la resilienza, la preparazione e la volontà di spingersi oltre la propria zona di comfort. Un team forte è il motore di ogni risultato: mi motiva e mi sostiene, lavorando duramente giorno dopo giorno, per migliorare sia dentro che fuori dal campo. So che Allianz condivide questa visione e non vedo l'ora di costruire una collaborazione con loro, soprattutto attraverso la partnership con la mia Fondazione".

Oliver Bäte, Chief Executive Officer di Allianz SE: “In Allianz, la fiducia è al centro della nostra missione, per supportare individui e organizzazioni verso un futuro migliore. Siamo entusiasti di collaborare con Jannik, i cui valori di autenticità, resilienza ed eccellenza rispecchiano i nostri. Questa collaborazione rafforza le nostre consolidate partnership sportive e sottolinea il nostro impegno nel coltivare il potenziale della prossima generazione, incoraggiando bambini e giovani ad affrontare un mondo in continua evoluzione con fiducia e ottimismo. Insieme, costruiamo un futuro basato sulla fiducia e sul successo condiviso”.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “Allianz Italia è orgogliosa di sostenere uno straordinario campione italiano come Jannik Sinner, apprezzato in tutto il mondo non solo come atleta, ma come esempio di sportività, semplicità, stile e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. La costante ricerca dell’eccellenza cui ambisce Jannik è la stessa che anima tutte le persone di Allianz nel loro lavoro quotidiano. Iniziamo oggi questo percorso al suo fianco, per crescere insieme a lui”.

Il payoff "Per te, solo il miglior servizio" (“We are here to serve”) racchiude lo spirito e i valori comuni di Allianz e Jannik Sinner. Questo messaggio sarà ampiamente diffuso nelle campagne che vedranno Sinner come Global Brand Ambassador di Allianz, raggiungendo clienti, dipendenti, partner distributivi e tifosi in tutto il mondo. La collaborazione si estende anche al supporto di Allianz alla Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi che sfruttano l'istruzione e lo sport per consentire ai bambini di esplorare il mondo e il loro posto in esso.

