Jannik Sinner con Allianz, partnership globale pluriennale: il comunicato ufficiale

Jannik Sinner e il Gruppo Allianz hanno annunciato una partnership globale pluriennale, in base alla quale il Gruppo, leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, diventa un partner ufficiale del campione che ha conquistato per quattro volte il Grande Slam. Con circa 300 milioni di fan in tutto il mondo e un miliardo di tifosi ATP a livello globale, il tennis è il secondo sport più popolare dopo il calcio nei mercati chiave di Allianz. Un pilastro della collaborazione è l'empowerment di bambini e giovani attraverso l'istruzione e lo sport, offrendo loro maggiori opportunità di crescita, salute e successo futuro. Questa partnership amplia anche l’impegno di Allianz nello sport, promuovendo la consapevolezza e le connessioni emotive con le persone e i clienti nei mercati chiave di Allianz.