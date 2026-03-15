EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Rakitic trionfo a Milano
Si ferma in finale la corsa di Perotti e Materazzi
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Sono Vincent Candela e Ivan Rakitic i vincitori della prima tappa di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi.
A Milano, sui campi del Padel Zenter di Scalo Farini, Candela – Campione d’Europa e del Mondo con la Francia – e Rakitic – Campione d’Europa e del Mondo per club con il Barcellona – hanno trionfato in finale contro Marco Materazzi e Diego Perotti: 9-6 il risultato finale.
Grazie a questo successo, si sono qualificati alle Finals di Dubai, in programma nel mese di novembre.
“Sono orgoglioso di aver vinto la prima tappa di quest’anno, peraltro disputata in Italia – sono le parole di Candela – con un compagno per me nuovo. Con Ivan si è creato subito un buon feeling, e credo proprio che il successo sia stato meritato. Ha esordito all’EA7 World Legend Padel Tour come meglio non avrebbe potuto”.
“In effetti prima d’ora non avevo mai giocato nessun torneo dell’EA7 World Legends Padel Tour – commenta Rakitic – e devo dire che ho trovato una manifestazione perfetta dal punto di vista organizzativo, oltre che un livello di giocatori molto alto. E poi, nel primo dei due giorni di gara, sono stato orgoglioso di avere avuto un tifoso come Luka Modric, che considero un fratello…”.
Si è fermata in semifinale la corsa delle coppie Llorente-Shevchenko e Toni-Matri.
Alla tappa milanese di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR hanno partecipato anche Nelson Dida, Alessandro Costacurta, German Denis e Massimo Oddo.
La seconda tappa sarà in programma negli Stati Uniti, a New York, il 17 e il 18 aprile. Come accaduto a Milano, metterà in palio per i vincitori il pass per le Finals di Dubai.
CALENDARIO 2026
13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic
17/18 aprile: New York
6/7 giugno: Istanbul
11/12 settembre: Roma
25/26 settembre: Amsterdam
16/17 ottobre: Shangai
30/31 ottobre: Hong Kong
28/29 novembre: FINALS DUBAI