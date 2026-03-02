Iran, tra i tennisti bloccati a Dubai c'è anche Medvedev. L'Atp: "Monitoriamo situazione"

02 Mar 2026 - 15:15
© afp

© afp

"L'Atp sta monitorando da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e rimane in contatto regolare con i suoi giocatori, le loro squadre e le autorità locali competenti. Confermiamo che un piccolo numero di giocatori e membri della squadra rimane a Dubai dopo la conclusione del recente torneo ATP 500".

L'associazione dei tennisti professionisti in una nota ha confermato la presenza di alcuni giocatori, senza precisare i nomi, a Dubai. Tra questi dovrebbe esserci Daniil Medvedev, vincitore del torneo. Il campione russo, numero 11 mondiale, ieri aveva confermato ai suoi media nazionali di essere bloccato negli Emirati Arabi Uniti e di non poter raggiungere il torneo Master 1000 di Indian Wells negli Usa. "Vengono ospitati, insieme alle loro squadre, negli hotel ufficiali del torneo, dove le loro esigenze immediate sono pienamente soddisfatte - si legge ancora nella nota dell'Atp -Siamo in contatto diretto con le persone coinvolte, nonché con gli organizzatori del torneo e i consulenti per la sicurezza. In questa fase, l'organizzazione del viaggio rimane soggetta a una valutazione continua basata sulle operazioni delle compagnie aeree e sulle raccomandazioni ufficiali". "Continueremo a fornire il supporto necessario per garantire la partenza sicura dei giocatori e delle loro squadre non appena le condizioni lo consentiranno - conclude l'Atp - Continueremo a valutare l'evoluzione della situazione e a tenervi informati."

videovideo
atp 500 dubai
medvedev
iran
guerra
tennis

