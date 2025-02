Gli US Open rivoluzionano il doppio misto, furia Errani-Vavassori: "Si pensa solo ai soldi"

La decisione degli organizzatori degli US Open di modificare format e regolamento del torneo di doppio misto non è andata giù a Sara Errani e Andrea Vavassori, vincitori nel 2024. "Tradizione e storia, valori che purtroppo vengono sempre meno apprezzati in questi tempi. Prendere decisioni seguendo solo la logica del profitto è profondamente sbagliato in certe situazioni. L’anno scorso vincere insieme agli Us Open è stata una delle gioie più grandi ed emozionanti della nostra carriera. Abbiamo sentito tantissimo calore e supporto da parte dei tifosi italiani e questo ci ha fatto veramente molto piacere - hanno scritto i due tennisti in un comunicato congiunto sui social -. È vero, il doppio misto non è molto conosciuto ma tutto quello che fa parte di una competizione Slam, la storia che c’è dietro ogni singolo risultato, è unico ed è un grande onore poterne far parte. Poter tornare l’anno dopo e vedere i propri nomi incisi nella bacheca dei vincitori è una delle soddisfazioni più belle che ci siano nel nostro sport. Sai che resterai per sempre impresso in una piccola parte di questo impostante torneo. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto degli Us Open verrà completamente stravolto e sarà sostituito da una pseudo-esibizione che avrà come unico fine intrattenere e creare show. Una decisione presa senza interpellare nessuno che noi non possiamo far altro che accettare senza avere alcun tipo di voce in capitolo. Pensiamo sia un’ingiustizia profonda che, oltretutto, manca di rispetto a un’intera categoria di giocatori. Anteporre il denaro al tennis non è mai una buona idea. Al momento non sappiamo se avremo la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso ma ci auguriamo di cuore che questa decisione rimanga solamente un caso isolato e non venga riproposta altrove in futuro".