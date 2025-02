Caso Clostebol, l'associazione di Djokovic si schiera con Sinner: "Jannik è coinvolto in una disputa politica e legale"

Il caso di Sinner potrebbe quindi diventare un precedente per altri atleti che in futuro potrebbero esser colpiti, ma soprattutto una mossa da parte della WADA per respingere le decisioni dell'ITIA e far pesare il proprio peso decisionale come sottolineato dallo stesso Nassar: "Sinner è coinvolto in una disputa politica/legale tra le due agenzie. E sta ancora aspettando da quasi un anno che ci sia un giudizio definitivo". Il numero uno "è stato messo in una situazione ingiusta. L'ITIA sostiene di aver seguito il suo processo e le sue regole. La WADA non è d’accordo e sente la necessità di respingere l'ITIA. Sfortunatamente, questo non è stato un risultato sorprendente per altre situazioni. Ciò non significa che siamo d’accordo con l’appello della WADA o con la decisione originale dell'ITIA".