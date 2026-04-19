Cobolli, simpatico siparietto con la fidanzata dopo il ko a Monaco: "La prossima volta te ne resti a casa"

19 Apr 2026 - 18:11
© X

© X

Simpatico siparietto tra Flavio Cobolli e la fidanzata Matilde Galli al termine della finale dell'Atp di Monaco. Il tennista romano, finito ko in due set contro Shelton, ha tirato una bella frecciata alla compagna: "Ieri Ho chiamato Matilde e le ho detto: ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto - ha ironizzato Cobolli -. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa". Nelle immagini postate da Tennis Tv si vede la stessa Galli ridere sugli spalti dell'impianto tedesco.

Ultimi video

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

01:15
DICH BINAGHI SU ATP MEDIASET PER SITO 14/4 DICH

Binaghi e le Atp Finals su Mediaset: "Un orgoglio per tutto il tennis italiano"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

02:05
DICH BINAGHI SU SINNER PER SITO 14/4 OK

Il presidente della Federazione Binaghi: "Vi svelo i segreti di Sinner"

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

I più visti di Tennis

Alcaraz e l'infortunio misterioso, Spagna in ansia: "Può saltare anche Roma e Roland Garros"

Cobolli in lacrime, la dedica all'amico 13enne morto a Roma: "È per te"

Flavio Cobolli (ATP Monaco 2026)

Cobolli in finale a Monaco: prima batte Zverev poi scoppia in lacrime

Alcaraz salta anche Madrid per infortunio: le conseguenze sul ranking Atp per Sinner

Prima vince poi scoppia a piangere nell'asciugamano: la commozione di Cobolli

Alcaraz, che guaio: ritiro da Barcellona per un problema al polso. Sinner rimane numero uno

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:51
Verona, Orban shock: scende dall’auto e fa rissa con un tifoso gialloblù
19:39
La Juve ricorda Manninger: "Per sempre con noi". La maglia dell'austriaco nello spogliatoio FOTO
19:28
Festa grande all'Allianz Arena, il Bayern travolge lo Stoccarda ed è campione di Germania
19:27
Haaland salva Donnarumma, al City la ‘finale’ per la Premier contro l’Arsenal
19:22
WEC: a Imola vince Toyota, soltanto seconda Ferrari