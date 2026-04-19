Cobolli, simpatico siparietto con la fidanzata dopo il ko a Monaco: "La prossima volta te ne resti a casa"

Simpatico siparietto tra Flavio Cobolli e la fidanzata Matilde Galli al termine della finale dell'Atp di Monaco. Il tennista romano, finito ko in due set contro Shelton, ha tirato una bella frecciata alla compagna: "Ieri Ho chiamato Matilde e le ho detto: ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto - ha ironizzato Cobolli -. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa". Nelle immagini postate da Tennis Tv si vede la stessa Galli ridere sugli spalti dell'impianto tedesco.