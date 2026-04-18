Atp Monaco di Baviera, Flavio Cobolli batte Zverev e scoppia in lacrime: la dedica per l'amico di 13 anni morto a Roma

Cobolli ne aveva parlato sui social già dopo il successo ai quarti contro Kopriva: "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. Giocherò per te e ti porterò con me ovunque andrò. Mi ricordo il tuo sorriso quando mi chiedevi le cose, eri un ragazzo solare, pieno di energia e con tanta voglia di imparare. Ho appena finito la partita e sono sconvolto… la scuola tennis senza di te non sarà mai la stessa cosa, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato. Ti voglio tanto bene".